Da li će Španija zabraniti TikTok? Istraga otkrila hiljade profila povezanih sa pedofilijom

Nakon istrage u kojoj je otkriveno više od 20.000 profila potencijalno povezanih sa pedofilijom i više od 1.000 snimaka seksualnog zlostavljanja djece, španske vlasti zatražile su hitnu reakciju tužilaštva i objašnjenje od kompanije.

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Fondacija Maldita.es saopštila je da je tokom 35 dana praćenja TikToka otkrila više od 1.000 snimaka seksualnog zlostavljanja djece. Ministarstvo za mlade i djecu zatražilo je hitno izjašnjenje kompanije, a kao jednu od mogućnosti najavilo je i privremenu zabranu rada platforme u Španiji.

Istraga koju je sprovela fondacija Maldita.es otkrila je više od 20.000 profila za koje se sumnja da su povezani sa pedofilijom, među kojima je više od 7.000 na španskom jeziku. Pronađeno je i više od 1.000 snimaka seksualnog zlostavljanja djece, koji su zajedno zabilježili oko 48 miliona pregleda.

Praćenje je trajalo 35 dana, od 11. septembra do 15. oktobra.

Izvještaj pod nazivom "TikTok: dom pedofila" treće je istraživanje fondacije Maldita.es o seksualnom zlostavljanju djece na ovoj platformi. Istraživači su analizirali korisničke profile, komentare i prenose uživo, a napravili su i sopstvene naloge kako bi ispitali na koji način funkcioniše algoritam i kakav sadržaj preporučuje korisnicima.

Identifikovan je 231 profil sa kojeg su objavljena ukupno 1.183 eksplicitna sadržaja, kao i 780 naloga koji koriste mrežu za pronalaženje kupaca. Pored toga, pronađeno je više od 10.000 profila sa kojih se u komentarima traži razmjena seksualnih fotografija.

Kada se saberu sve kategorije obuhvaćene izvještajem, fondacija navodi da je identifikovala oko 26.000 naloga potencijalno povezanih sa pedofilijom.

Dokumentovan je i 91 prenos uživo u kojem su učestvovala maloljetna lica iz 17 zemalja. Tokom tih prenosa gledaoci su od djece tražili da izvršavaju različite zadatke, ponekad i seksualne prirode, u zamjenu za novac. Među zemljama koje se najčešće pojavljuju u istraživanju su Španija, Tajland, Vijetnam, Mjanmar i Rusija.

U fondaciji ocjenjuju da pojedini profili funkcionišu kao "pravi katalozi seksualnog zlostavljanja djece" i upozoravaju da TikTok ostvaruje prihod od virtuelnih poklona koje korisnici šalju tokom prenosa uživo.

"Zlostavljanje nije sakriveno u nekom zabačenom dijelu platforme niti ga je teško pronaći", izjavila je Klara Himenez Kruz, suosnivačica i direktorka fondacije.

TikTok uklonio samo pet od 50 prijavljenih snimaka

Fondacija Maldita.es prijavila je TikToku uzorak od 50 snimaka sa eksplicitnim sadržajem, koji su do tada imali ukupno 8,9 miliona pregleda.

Platforma je uklonila svega pet snimaka, odnosno 10 odsto prijavljenog sadržaja, dok je pristup za još 13 ograničila samo korisnicima u Španiji.

Čak i 72 časa nakon prijave, 40 odsto naloga sa kojih su sporni snimci objavljeni i dalje je bilo aktivno. Najgledaniji snimak iz uzorka, sa više od četiri miliona pregleda, bio je blokiran u Španiji, ali je nalog sa kojeg je objavljen ostao dostupan i imao više od 3.000 pratilaca.

Slični rezultati zabilježeni su i kod 35 objava u kojima su korisnici tražili fotografije maloljetnika. Uklonjene su samo dvije objave, dok su još dvije blokirane isključivo u Španiji. Tri dana nakon prijave, čak 91 odsto naloga koji su ih objavili i dalje je bilo aktivno.

Posljednjeg dana praćenja, od ukupno 231 profila sa eksplicitnim sadržajem, njih 136, odnosno 59 odsto, i dalje se nalazilo na platformi.

Najstariji sporni sadržaj koji su istraživači pronašli poticao je iz juna i bio je dostupan i više od četiri mjeseca kasnije.

Iz Maldita.es navode da su prije objavljivanja izvještaja kontaktirali TikTok, ali da odgovor nisu dobili. U trenutku objavljivanja teksta nije bilo ni javnog reagovanja kompanije.

Fondacija je još u maju objavila rezultate prethodne istrage, prema kojima je TikTok prihvatio 99 odsto njihovih prijava, ali su sporni korisnički nalozi uprkos tome ostali aktivni.

Ministarstvo traži hitan sastanak sa TikTokom

Ministarstvo za mlade i djecu, na čijem je čelu Sira Rego, proslijedilo je dokument državnom tužilaštvu sa zahtjevom da ispita aktivnosti potencijalnih pedofila na TikToku koje je otkrila fondacija i preduzme odgovarajuće mjere radi zaštite ugrožene djece.

Istovremeno, zatražen je hitan sastanak sa predstavnicima TikToka u Španiji, od kojih se očekuje da objasne na koji način kontrolišu sadržaj na platformi i koje korake planiraju da preduzmu.

Ministarka Rego nije isključila mogućnost privremene obustave rada TikToka u Španiji ukoliko nadležni utvrde da platforma ne obezbjeđuje odgovarajuću zaštitu maloljetnika. Pojedini mediji ovu mogućnost opisuju kao izuzetnu mjeru.

Potpuna zabrana rada platforme morala bi, međutim, da ima čvrsto pravno utemeljenje i da prođe test proporcionalnosti. Prema pravnim izvorima na koje se pozivaju mediji, za takvu odluku bilo bi neophodno i uključivanje sudije.

U prijavi se postavlja pitanje da li TikTok poštuje evropski Akt o digitalnim uslugama (DSA), koji obavezuje platforme da bez odlaganja reaguju kada saznaju za postojanje nezakonitog sadržaja. Najveće digitalne platforme, prema ovom propisu, imaju i dodatnu obavezu da umanje rizike kojima su izloženi maloljetnici.

TikTok traži kompletne podatke iz istrage

TikTok je zatražio od fondacije Maldita.es da mu dostavi sve podatke prikupljene tokom istrage o prisustvu sadržaja seksualnog zlostavljanja djece na platformi.

Iz kompanije su za španske medije naveli da im nedostupnost kompletnih rezultata istraživanja otežava identifikaciju i uklanjanje spornih sadržaja. Kako tvrde, to istovremeno otežava pripremu izvještaja koji se prosljeđuju državnim bezbjednosnim i istražnim organima, sa kojima, kako ističu, nastavljaju saradnju.

U TikToku smatraju da je za rješavanje ovog problema neophodna koordinisana akcija različitih institucija. Prema navodima izvora iz kompanije, osobe koje distribuiraju ovakav materijal neprestano mijenjaju metode kako bi izbjegle otkrivanje, zbog čega je saradnja svih nadležnih organizacija i institucija od ključnog značaja.

U međuvremenu, Ministarstvo za mlade i djecu uputilo je zahtjev tužilaštvu da ispita potencijalne slučajeve seksualnog zlostavljanja djece otkrivene na TikToku.

Ministarstvo je ponovo ukazalo i na mogućnost obustave rada platforme u Španiji ukoliko se procijeni da je takva mjera neophodna.

(Mondo)