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Zaboravljeni format se vraća na telefone: Sada i Honor priprema model sa širokim ekranom

Zaboravljeni format se vraća na telefone: Sada i Honor priprema model sa širokim ekranom

Autor Mihajlo Popović Izvor Smartlife
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Da li je na pomolu veliki povratak širokih ekrana? Djeluje da je tako.

Sada i Honor priprema model sa širokim ekranom Izvor: YouTube / gizmochina

Tržište pametnih telefona sprema se za povratak zaboravljenog trenda. Nakon glasina da Oppo, vivo, Xiaomi, pa čak i OnePlus razvijaju modele sa širim formatom ekrana, najnovije informacije navode da se ovom talasu pridružuje još jedno veliko ime kineske industrije.

Poznati insajder Digital Chat Station tvrdi da je u pripremi novi telefon sa širim ekranom dijagonale 6,39 inča. Iako izvor nije direktno imenovao proizvođača, upotrebljeni emodži u objavi jasno sugeriše da je riječ o brendu Honor.

Rani inženjerski primerak uređaja navodno pokreće Qualcomm Snapdragon procesor, mada tačan model čipa za sada nije naveden.

I sistem kamera obećava hardverom. Na poleđini se nalazi trostruki modul sa glavnim senzorom rezolucije 200 MP i periskopskom telefoto kamerom za optički zum.

Ipak, najveću pažnju privlači podatak o autonomiji. Telefon navodno dobija bateriju kapaciteta od najmanje 8.000 mAh.

Zanimljivo je da se identičan kapacitet od 8.000 mAh u glasinama pripisuje i prvom klasičnom telefonu sa širim ekranom koji priprema Oppo, što potvrđuje da kineski proizvođači planiraju drastičan skok u trajanju baterije kod ove nove klase uređaja.

(Mondo)

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