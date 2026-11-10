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Nokia telefoni dobili datum kraja: Legendarno ime uskoro bi moglo da nestane sa tržišta

Nokia telefoni dobili datum kraja: Legendarno ime uskoro bi moglo da nestane sa tržišta

Autor Mihajlo Popović Izvor Smartlife
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Prema informacijama poznatog insajdera, HMD će za tri godine izgubiti pravo na korišćenje Nokia imena.

Legendarno ime uskoro bi moglo da nestane sa tržišta Izvor: HMD Global

Partnerstvo kompanija HMD Global i Nokia na polju mobilnih telefona završiće se 2029. godine. Ovu informaciju na platformi X objavio je smashx_60, insajder koji je do sada pouzdano prenosio informacije o planovima kompanije HMD.

Kada sporazum dvije kompanije istekne, HMD više neće imati pravo da stavlja ime Nokia ni na pametne, niti na klasične telefone. Jedini izuzetak mogli bi da budu posebni projekti kroz zajedničko licenciranje patenata i trgovačkih marki, gdje bi dvije strane dijelile prihod.

HMD proizvodi telefone pod Nokia brendom od 2016. godine, kada je dobio desetogodišnju ekskluzivnu licencu za svjetsko tržište.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

HMD je u međuvremenu počeo da pravi telefone pod sopstvenim imenom. Posljednji pametni telefon pod brendom Nokia izbacili su još 2023. godine, a početkom 2025. povukli su iz prodaje sve preostale pametne modele i fokusirali se isključivo na uređaje sa sopstvenim logotipom.

Ipak, obični telefoni sa tasterima produžili su život partnerstvu. U septembru 2025. godine pojavile su se informacije da je licenca za ove jednostavne uređaje produžena za još dvije do tri godine. Glavni razlog je Indija - najveće svjetsko tržište klasičnih telefona sa tasterima, gdje HMD drži preko 22% udjela.

HMD navodno već priprema teren za poslovanje bez Nokia brenda. Prema istom izvoru, kompanija za 2027. godinu planira širenje pod sopstvenim brendom na potpuno nove kategorije uređaja (bežične slušalice, pametne satove, eksterne baterije, džepne Wi-Fi rutere i prenosive ventilatore?.

Ni HMD ni Nokia se za sada nisu zvanično oglasili o 2029. godini kao konačnom roku za prekid saradnje.

(Mondo)

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