Horor na benzinskoj pumpi i lov u maglovitoj šumi: Šta donosi igra Goo Deer

Goo Deer je horor igra u kojoj vodite benzinsku pumpu, dopunjavate police i lovite jelene u šumi.

Izvor: VML Studios

"Goo Deer" predstavlja nesvakidašnji spoj simulacije upravljanja benzinskom pumpom i atmosferskog horora, koji je na platformi Steam zvanično lansiran 22. juna 2026. godine. Riječ je o prvoj komercijalno objavljenoj igri iza koje stoji nezavisni američki razvojni tim VML Studios LLC, sa sjedištem u Marina del Reju u Los Anđelesu.

Srž ovog naslova kombinuje svakodnevne menadžerske poslove i preživljavanje u jezivom okruženju. Igrači vode sopstvenu prodavnicu na pumpi, vode računa o finansijama, popunjavaju police artiklima i uslužuju kupce. Kako bi nabavili neophodne sastojke za prodaju, primorani su da odlaze u obližnju, maglom obavijenu šumu u lov na jelene, konstantno rizikujući susret sa opasnim stvorenjem koje vreba iz sjenki. U solo režimu igračima je na raspolaganju i mogućnost unajmljivanja pomoćnih radnika za obavljanje poslova u objektu.

Nakon inicijalnog izlaska na tržište, igra je 31. oktobra 2026. godine dobila veliku besplatnu nadogradnju pod nazivom „Goo Deer 2.0“. Ova verzija omogućila je onlajn kooperativno igranje za jednog do četiri igrača, koji dijele vođenje prodavnice i zajednički novčanik, uz mehaniku oživljavanja palih saboraca, 10 novih dostignuća, obnovljene rang-liste, podršku za 24 nova jezika teksta i na stotine ispravki koda.

Studio nastavlja kontinuiran rad na ovom naslovu, pa je već za sljedeću sedmicu najavljena nova verzija 2.2 koja će uvesti traženu opciju invertovanog miša i niz dodatnih tehničkih poboljšanja. Paralelno sa unapređivanjem svoje prve igre, ekipa iz VML Studiosa uveliko razvija i potpuno novi projekat za PC računare – atmosfersku horor igru pod nazivom „Swept Under“.

Igru „Goo Deer“ možete pronaći i preuzeti direktno na zvaničnoj Steam stranici.