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Mass Effect koji nikada nećemo igrati: Procurio trejler otkazane igre, evo šta smo izgubili

Mass Effect koji nikada nećemo igrati: Procurio trejler otkazane igre, evo šta smo izgubili

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
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Snimak iz rane faze razvoja prikazuje misterioznog novog junaka, poznate borbe i povratak Liare T'Soni.

Procurio trejler za novi otkazani Mass Effect Izvor: Steam / Mass Effect Andromeda Deluxe Edition

Na internetu se pojavio trejlerza novi Mass Effect - igru koju najvjerovatnije nikada nećemo igrati, jer je EA ove nedjelje zatvorio BioWare studio i obustavio razvoj nastavka.

Trejler je objavljen na Reddit-u, sa anonimnog naloga čiji vlasnik tvrdi da radi za EA. Autentičnost snimka potvrdio je i novinar Bloomberga Džejson Šrajer, koji je o tome pisao na mreži Bluesky.

Snimak, koji pokazuje šta su fanovi izgubili, počinje dolaskom misterioznog muškarca u N7 mantilu u bar, gdje započinje razgovor sa pripadnicom rase asari. On govori o svojoj vojnoj prošlosti i novom poslu, dok se smjenjuju scene borbi, pucnjave i romantičnih susreta, po kojima je serijal poznat.

Zatim se pojavljuje Liara T'Soni, jedan od omiljenih likova iz originalne trilogije, a razgovor prerasta u obračun. Na kraju trejlera otkriva se i naziv igre - .

Snimak je napravljen korišćenjem materijala iz rane faze razvoja, pa ne predstavlja konačan izgled igre. Ipak, nagovještava da je BioWare planirao novog glavnog junaka, uz povratak poznatih likova.


Mass Effect: Universe Trailer
by
u/Random_Hyabusa_Ninja in
masseffect

Posljednja igra u serijalu bila je Mass Effect: Andromeda iz 2017. godine, koja je naišla na brojne kritike. BioWare je novi nastavak najavio još 2020, ali je razvoj naišao na brojne probleme i otpuštanja u studiju.

Nakon zatvaranja BioWare-a, EA je saopštio da neće nastaviti rad na igri. Zbog toga bi ovaj procureli trejler mogao da ostane jedini pogled na Mass Effect koji nikada neće ugledati svjetlost dana.

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