Mnogi su mislili da je Xiaomi odustao od ovog telefona: Otkriveno šta se zapravo dešava

Novi uređaj, za koji se vjeruje da je Xiaomi 18, pojavio se u kineskoj sertifikacionoj bazi, a ranije glasine najavljuju bateriju od 7.200 mAh, kameru od 200 MP i moćan Snapdragon čip.

Izvor: Xiaomi

Nakon što je Xiaomi u septembru u Kini predstavio seriju 18 Pro i potvrdio da Pro i Pro Max modeli stižu na globalno tržište već ovog mjeseca, potpuni izostanak osnovnog modela zabrinuo je mnoge.

Međutim, novi listing zvanične 3C sertifikacije u Kini pokazuje potpuno suprotnu sliku.

U bazi podataka osvanuo je novi Xiaomi uređaj za koji se vjeruje da je upravo osnovni Xiaomi 18. Dokumentacija otkriva podršku za brzo žično punjenje snage 100 W, što znači da na ovom polju neće biti promjena u poređenju sa prošlogodišnjim modelom.

Ova sertifikacija se savršeno uklapa u ranije najave da telefon nije otkazan, već da jednostavno stiže nešto kasnije, najvjerovatnije tokom decembra na kineskom tržištu.

Pored sertifikovanog punjenja, ranija curenja već su otkrila ključne dijelove hardvera.

Telefon bi trebalo da pokreće Snapdragon 8 Elite Gen 6 čipset (u standardnoj, a ne Extreme verziji), uz glavnu kameru sa senzorom od čak 200 megapiksela i masivnu bateriju kapaciteta 7.200 mAh.

Veličina ekrana i dalje ostaje nepoznanica, ali raspodela izlaska modela u seriji nagovještava zanimljivu, ali poznatu promenu formata.

Kada je predstavljao prošlogodišnje flagship modele u Kini, prvi čovjek kompanije Lej Jun je otvoreno priznao da izjednačuje broj i ime serije sa iPhone konkurencijom, a sve kako bi se ušlo u direktan obračun sa Apple-om.

Kako je Apple odložio predstavljanje osnovnog modela za početak sljedeće godine, vrlo je vjerovatno da je i Xiaomi pratio taj primjer.

(Mondo)