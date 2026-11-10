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Da li su robotima uopšte potrebna stopala? Pogledajte šta Atlas radi kada dobije točkove (Video)

Da li su robotima uopšte potrebna stopala? Pogledajte šta Atlas radi kada dobije točkove (Video)

Autor Mihajlo Popović Izvor Smartlife
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Boston Dynamics ponovo ispituje koliko daleko može da pomjeri granice kretanja robota.

Pogledajte šta Atlas radi kada dobije točkove Izvor: YouTube / Boston Dynamics

Boston Dynamics ponovo pomjera granice robotike, a najnoviji eksperiment nije samo impresivan, već i krajnje neobičan. Čuveni humanoidni robot Atlas, poznat po svojim akrobacijama i prirodnim pokretima, sada je dobio točkove na nogama.

U novom video snimku kompanije, Atlas se kreće poput profesionalnog roleraša. Robot izvodi piruete, brzo se kotrlja po ravnom terenu, a zatim bez usporavanja prelazi na koračanje čim naiđe na prepreku ili neravnu površinu.

Inženjeri su ovim eksperimentom želeli da spoje dva različita pristupa upravljanju - klasične zakone fizike koji drže ravnotežu i vještačku inteligenciju koja u djeliću sekunde reaguje na udarce, proklizavanja i nepredviđene promjene na tlu.

Endi Vu, inženjer zadužen za kontrolu kretanja robota Atlas, otkrio je da je mehanička promjena bila iznenađujuće jednostavna. Stopala su zamijenjena običnim točkovima sa električnog skutera preko samo jednog adaptera, a čitav posao nije bio komplikovaniji od zamjene gume na biciklu. U softveru je svaki točak jednostavno definisan kao skočni zglob koji može da se vrti bez prestanka.

Izvor: YouTube / Boston Dynamics

Atlas je sve ove pokrete prvo savladao u računarskoj simulaciji, a zatim ih bez greške ponovio u stvarnom svijetu.

Iz kompanije Boston Dynamics naglašavaju da Atlas na točkovima nije komercijalni proizvod koji će se naći na tržištu, već istraživački prototip. Eksperiment služi za testiranje granica motora i bezbejdnosti sistema u slučaju iznenadnog kvara.

Ovaj potez ponovo je rasplamsao veliku debatu u svijetu robotike - da li humanoidni roboti uopšte moraju da imaju noge da bi bili korisni u ljudskom okruženju, ili su točkovi znatno brže i efikasnije riešenje.

(Mondo)

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