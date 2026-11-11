Anthropic šokirao: Novi AI model jeftiniji od GPT-6, a već je riješio probleme fizike

Kompanija Anthropic je u ponedjeljak objavila nove verzije svojih najnaprednijih modela, lansiranjem modela Mythos 5.2 i Fable 5.2.

Izvor: Shutterstock

Iz kompanije navode da novi modeli „pokazuju poboljšanja u oblastima kao što su programiranje, zaključivanje i vizuelno prepoznavanje“ i da jasnije komuniciraju s korisnicima.

Značajno je to što Anthropic smanjuje cijenu modela Fable s 10 na osam dolara po milionu ulaznih tokena. Kao rezultat toga, Fable 5.2 je sada jeftiniji od svog glavnog konkurenta, modela GPT-6 Astra. Anthropic navodi da će nova verzija modela Fable vraćati odgovore 30% brže na svim nivoima opterećenja. Brže izvršavanje zaključivanja (inference) dostupno je po dvostruko višoj cijeni.

Fable 5.2 je takođe kompatibilan s politikama nultog zadržavanja podataka (ZDR) putem sistema Enterprise Frontier Safeguards, što je dugo predstavljalo tačku spoticanja za mnoge poslovne klijente, piše B92.

Ovo je prvo izdanje modela kompanije Anthropic otkako je objavljen nezavisni izvještaj grupe za procjenu METR, koji je sugerisao da bi se laboratorija mogla približavati rekurzivnom samopoboljšanju (RSI) — odnosno sposobnosti AI modela da samostalno nastave obuku modela. Izvještaj grupe METR pokazao je da interni modeli ubrzavaju napredak vještačke inteligencije u kompaniji Anthropic za otprilike dva puta, iako i dalje postoje brojne neizvjesnosti.

Ipak, u saopštenju kompanije Anthropic ističu se značajni aktuelni izazovi u preciznom testiranju sposobnosti modela. „I Claude Mythos 5.2 i Fable 5.2 izražavaju sumnju da su podvrgnuti evaluaciji češće nego bilo koji od naših nedavnih modela, što otežava našu sposobnost da procijenimo kako će se ponašati u realnim uslovima. Kako se ti uslovi budu širili, a sposobnosti budućih modela rasle, očekujemo da će i ovaj izazov postajati sve veći.“

Anthropic tvrdi da nova verzija modela Mythos nema sposobnost da djeluje prikriveno protiv svog korisnika, što je zaključak koji je detaljnije obrazložen u sistemskoj kartici (system card) modela Mythos 5.2.

„Claude Mythos 5.2 pokazuje snažnije sposobnosti prikrivenog djelovanja od prethodnih Claude modela na nekoliko naših evaluacija, posebno kada je njegovo zaključivanje skriveno od nadzornog sistema“, navodi se u sistemskoj kartici. „Ipak, vjerujemo da niski nivoi apsolutnih performansi na našim novim evaluacijama prikrivenog djelovanja idu u prilog tvrdnjama koje se oslanjaju na otkrivanje štetnih radnji u situacijama visokog rizika.“

Fable 5.2 je već neko vrijeme bio dostupan odabranim partnerima u pretpremijernoj verziji, a Anthropic navodi da je model već „riješio dva otvorena problema u teorijskoj fizici, formalizovao Fermaovu posljednju teoremu i podržao brojne druge istraživačke projekte“.

Takođe u ponedjeljak, AI startap Physical Superintelligence (PSI) objavio je novi dokaz Aronson-Ambainisove pretpostavke, što predstavlja ključan korak u postavljanju teorijskih granica za kvantno računarstvo. Značajno je to što je laboratorija navela da je rezultat postignut pokretanjem „nejavnog modela kompanije Anthropic“ unutar sopstvenog sistema kompanije PSI. Anthropic nije ni potvrdio ni demantovao da li je u pitanju bio Fable 5.2.

(Mondo)