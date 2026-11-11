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Inovativni dizajn oduševio ljude: Toyota kreirala stolicu koja hoda i penje se uz stepenice (Video)

Inovativni dizajn oduševio ljude: Toyota kreirala stolicu koja hoda i penje se uz stepenice (Video)

Autor Mihajlo Popović
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Toyota je predstavila inovativni uređaj za mobilnost, robotsku stolicu Walk Me sa četiri noge, koja može hodati, penjati se stepenicama i sklopiti u malu veličinu za samo 30 sekundi.

Toyota kreirala stolicu koja hoda i penje se uz stepenice Izvor: Interesting Engineering Explains/youtube/screenshot

Točkovi se zaustavljaju na stepenicama, ali Walk Me je dizajniran da osobu u sjedećem položaju prenese uz stepenice, pomogne joj da uđe u automobil i neometano se kreće između zatvorenog i otvorenog prostora.

Slobodno manevriše u tijesnim prostorijama u kojima standardna invalidska kolica teško prave okrete, dok istovremeno podiže korisnika u nivou očiju sa ljudima koji stoje.

Uređaj se podiže sa poda poput osobe koja ustaja iz tradicionalnog japanskog klečećeg položaja, a iz Toyote navode da je način kretanja naučen kroz oko 10.000 simulacija pokreta.

Ipak, nagradu je robot osvojio za dizajn. Inspirisana konceptom omotenashi – japanskim duhom gostoprimstva – stolica pozdravlja korisnika pokretom koji podsjeća na učtivi naklon.

Trodimenzionalno pleteno tkanje uspješno sakriva mehaničke zglobove, dok meko tijelo podsjeća na filc, zbog čega više liči na komad namještaja nego na medicinsko pomagalo.

Projekat je trenutno u fazi prototipa, bez poznate cijene i datuma izlaska na tržište.

Ipak, vođa tima Takaši Nišimura poručuje da se Toyota transformiše u kompaniju za mobilnost, čiji je cilj da svima obezbijedi slobodu kretanja.

(Mondo)

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