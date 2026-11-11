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Odobrena proba bespilotnog taksija: Testiranje letjelice 5 mjeseci, pa onda dozvola

Odobrena proba bespilotnog taksija: Testiranje letjelice 5 mjeseci, pa onda dozvola

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Vlasti Šri Lanke odobrile su kineskom proizvođaču "EHang" da počnu sa probama bespilotnog dvosjednog taksija, saopšteno je tokom demonstracije leta u Kolombu.

"EHangu" odobrene probe bespilotne letjelice Izvor: Screenshot/Youtube/EHang

Administracija za civilnu avijaciju Šri Lanke saopštila je da je licenca odobrena "EHangu" za probe dvosjeda, bespilotne letjelice sa vertikalnim uzlijetanjem i slijetanjem, prenosi AFP.

Kompanija je danas prikazala svoju letjelicu na kratkom letu i prvi putnici bili su ministar za luke i avijaciju Anuru Karunatilaka i njegov zamjenik DŽanita Ruvan Kodituvaku, koji je istakao da se Šri Lanka pridružila trci među više od deset zemalja za uvođenje dronova za prevoz putnika.

Prema njegovim riječima, testiranje će trajati pet mjeseci prije nego što bude data dozvola za komercijalne usluge.

(Mondo)

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taksi leteći taksi

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