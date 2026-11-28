Korejski regulator smatra da je Apple reklamirao devet Apple Intelligence funkcija, iako četiri nisu bile dostupne na vrijeme.

Izvor: YouTube / MacRumors

Južnokorejska Komisija za fer trgovinu tvrdi da je Apple doveo u zabludu kupce iPhone 16 telefona. Prema nalazu istražitelja, kompanija je reklamirala Apple Intelligence funkcije kao da su spremne za korišćenje, iako nije bilo jasno kada će neke od njih stići, pa ni da li će uopšte stići.

Kada je iPhone 16 predstavljen u septembru 2024, Apple je pod tim imenom reklamirao devet AI funkcija. Četiri nisu stigle na vrijeme - Genmoji za pravljenje sopstvenih emotikona, Image Playground za generisanje slika i dvije nadogradnje za Siri, među kojima je i ona koja razumije lični kontekst korisnika.

Apple je u februaru 2025. najavio da podrška za korejski jezik stiže početkom aprila, ali je Siri asistent koji priča i razumije korejski stigao tek prošlog mjeseca - godinu i po dana kasnije.

Istražitelji smatraju da je Apple prikrio ili umanjio informacije koje su kupcima bile važne pri odluci o kupovini. To su ocijenili kao ozbiljan prekršaj i predložili korektivnu mjeru i novčanu kaznu, koja bi mogla da dostigne 53,6 milijardi vona, odnosno oko 37 miliona evra.

Apple se ne slaže sa tim zaključcima. Kompanija je za MacRumors navela da je sarađivala sa istražiteljima, da korisnici u Koreji već imaju desetine AI funkcija i da će svoju odbranu iznijeti pred komisijom.

Zbog istih reklama Apple je imao problema i ranije. U maju je pristao na nagodbu od 250 miliona dolara u SAD, u kolektivnoj tužbi kupaca koji su tvrdili da su prevareni oko Apple Intelligence i nove Siri.

Ni Samsung nije prošao bolje kod korejskog regulatora. Prošlog mjeseca dobio je privremenu kaznu od 20,1 milijardu vona, jer reklame za Galaxy S21, S22 i Tab S8 nisu pominjale da aplikacija Game Optimizing Service ograničava performanse u igrama.