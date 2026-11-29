Canva je uvela nove opcije koje korisnicima omogućavaju da ograniče prikaz sadržaja generisanog vještačkom inteligencijom ili isključe funkcije za njegovo kreiranje, nakon brojnih kritika na račun platforme.

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Canva je svojim korisnicima omogućila korišćenje AI generatora, što je izazvalo brojne kritike jer je odjednom platforma bila preplavljena onim što se zove „AI slop“.

Nakon što je vidjela koliko su korisnici nezadovoljni, Canva je odlučila da uvede AI kontrole kako bi mogli bolje da kontrolišu ono što vide u „biblioteci dizajna“.

„Bilo da želite da iskoristite punu moć naše vještačke inteligencije, sve napravite sami ili izmiješate oba – izbor je vaš, i sve se radi jednim prekidačem“, objavila je Canva.

Šta donose nove AI kontrole?

Možete da ugasite funkcije za AI generisanje u potpunosti ili da potpuno uklonite AI generisan sadržaj iz ponuđenih dizajna.

One funkcije koje koriste vještačku inteligenciju, kao što su „Background Remover“ ili „Magic Grab“, neće biti skrivene ako isključite opcije za AI generisanje, s obzirom na to da se njima mijenja postojeći sadržaj, a ne generiše se novi, piše b92.

Zašto nije moguće sakriti sav AI sadržaj?

Jedan korisnik upitao je Canvu zašto ne može potpuno isključiti mogućnost da vidi AI sadržaj, a sa zvaničnog naloga ove platforme na Redditu odgovoreno je da „jednostavno, ima više od 100 miliona sadržaja, pa je nemoguće sa 100% tačnosti označiti baš sve što je AI“.

(Mondo)