Zvezda igra još 4 finala, a Strahinja zove navijače: Erakovićeva poruka pred meč sa Vojvodinom - "Volio bih da dođete!"

Mladi defanzivac Crvene zvezde zna da na meču u Novom Sadu može da se "lomi" prvenstvo.

Fudbaleri Crvene zvezde u Novom Sadu nastavljaju borbu za titulu u Superligi Srbije. Protivnik će biti Vojvodina, a beogradski tim spreman je za ovaj izazov.

Kao što je Dejan Stanković rekao u najavi meča, dokle god su prvi na tabeli neće se obazirati na ostatak lige. U skladu sa tim za klupski sajt govorio je i mladi Strahinja Eraković, koji je navijače pozvao na stadion, kako bi njemu i saigračima pomogli da stignu do pobjede.

Defanzivac koji se ove sezone ustalio u timu Dejana Stankovića zna da podrška sa tribina može da bude ključan faktor.

"Očekuje nas još jedna važna utakmica i teško gostovanje, ali vrijedno smo se spremali za predstojeće izazove. Navijači su uvijek naš dvanaesti igrač, gdje god da igramo, i volio bih da ih i u Novom Sadu bude u što većem broju. Čuli smo da je prodato mnogo karata, ali i da ih ima još. Daćemo sve od sebe da opravdamo njihova očekivanja", rekao je mladi defanzivac.

Meč Vojvodine i Crvene zvezde igra se u nedjelju od 17:00, a to je jedan od najbitnijih mečeva za Erakovićev tim. Do kraja sezone ostala su im još samo četiri susreta u prvenstvu, a trenutno crveno-bijeli imaju dva boda više od Partizana. Tu prednost pokušaće da zadrže do kraja šampionata i stignu do pete titule u nizu.

