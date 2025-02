"Deda je preminuo, a ja sam igrao utakmicu": Radovan Pankov prvi put o najtežem trenutku u karijeri

Bivši fudbaler Crvene zvezde, jedan od heroja plasmana u Ligu šampiona 2019, progovorio je o veoma teškom periodu koji je doživio ove zime

Izvor: Profimedia

Srpski fudbaler Radovan Pankov (29) platiće kaznu u iznosu od 2.309 evra zato što je na utakmici AZ Alkmara i svoje Legije iz Varšave u Holandiji napao službeno lice, napravio materijalnu štetu i bio kriv za pretrpljeni strah žrtve. Nakon toga je čak završio u zatvoru.

Sve se dogodilo kada je Pankov gurnuo redara u haosu, nastalom kada su redari zaključali kapiju i onemogućili fudbalerima Legije i članovima stručnog štaba da odu iz svlačionice u klupski autobus.

"Taj slučaj je potpuno završen. Stojim iza kazne koja mi je izrečena i to je to. Sve je ostalo za mnom i mogu samo da kažem u jednoj riječi - konačno", rekao je on za TVP sport.

Uopšte ne željeći da govori o toj neprijatnosti koja je davno ostala za njim, Pankov se osvrnuo na veoma težak period na kraju 2024. godine. Početkom decembra, preminuo je njegov deda Radovan Pankov u 78. godini. Bio je jedan od vođa antibirokratske "jogurt revolucije" početkom oktobra 1988. godine.

"Moj deda je preminuo u decembru. Bio mi je važna osoba. Od me je podizao nakon što mi je otac poginuo u saobraćajnoj nesreći kada sam imao samo 11 godina. Morao sam da se oporavim od velikog šoka, ali ništa nisam mogao da uradim u vezi sa tim. To je, prosto, život. Igrao sam meč odmah poslije dedine smrti. Bio mi je to jedan od najemotivnijih i najtežih mečeva u životu. Od početka je trener razumio situaciju i pružio mi je izbor - da li da ostanem ili da odem svojoj porodici. Nije imao problem da me pusti. I na kraju sam odigrao, a onda sam otišao kod voljenih u Srbiju i zato me nije bilo na utakmici protiv Zaglembja."

"I djeca su mi ovdje, to sve govori"

Pavkov se skrasio u Poljskoj, u kojoj je od jula 2023. Sa porodicom se tamo preselio i njegova djeca idu tamo u vrtić. Još samo da progovori jezik.

"Razumijem ga sve više, ali imam problem da govorim. Kada mi pričate, onda ću razumjeti kontekst. Teže je kada neko počne da priča brzo, ali kada su fudbalski termini u pitanju, razumijem. Moja porodica se osjeća sjajno u Varšavi i činjenica da mi dijete ide u vrtić i priča poljski.. Vrijeme je da i ja progovorim."

U punoj zrelosti svoje karijere, Pavkov ima još jednu jednu želju - da nastupi za "A" reprezentaciju.

"Volio bih da igram za nacionalni tim. Više ne sanjam da imam 100 utakmica, ali bilo bi lijepo da zaigram na nekoliko utakmica. Poslije toga bih mogao da kažem da sam uradio doslovno sve u karijeri."

Ugovor sa Legijom ističe mu na kraju sljedeće sezone i ne žuri mu se iz Poljske, već priznaje da bi sa zadovoljstvom produžio i ostao u Varšavi.