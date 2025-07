Trener Partizana o atmosferi protiv Kiprana: "Kažu mi da desetak godina nije bilo tako!"

Srđan Blagojević iznio je svoj najsnažniji utisak poslije meča protiv AEK-a iz Larnake u Humskoj.

Trener Partizana Srđan Blagojević nije želio da u subotu govori o meču protiv AEK Larnake, niti je o tome razgovarao sa svojim igračima. Tema je bio samo nedjeljni meč protiv Železničara iz Pančeva u gostima od 20 časova.

"Nema razgovora, Evropa je zabranjena tema do ponedjeljka. Danas čak nećemo gledati ni analizu prethodne utakmice, što je običaj na prvom treningu poslije meča. Odmah ćemo se fokusirati na analizu Železničara iz Pančeva. Sve te objektivne poteškoće ne smiju da nam budu alibi ni opravdanje. Jasan nam je cilj i idemo na tri boda", rekao je Blagojević.

Ipak, jedno je morao da naglasi - nezaboravni ambijent i ispunjene tribine stadiona u Humskoj.

"Prvi put od kada sam na klupi Partizana na cijelom stadionu se osjetila energija. Ljudi koji su duže ovdje kažu da desetak godina nije bila takva atmosfera. Možda nisam u pravu, nisam bio prisutan u proteklih pet-šest godina, ali to je pozitivno. Igrači i treneri, osjetili smo pozitivni naboj, emocije su bile na višem nivou, to nije zaobišlo ni mene i svaki momenat te utakmice bio je emotivan. Na kraju nažalost nismo otišli sa stadiona srećni i zadovoljni, ali moram još jednom da izrazim zahvalnost navijačima jer su prepoznali trenutak i iskreno se nadam da se to neće zaustaviti na ovome", kazao je on.

"Na to sam mislio kada sam pričao"

"Kad sam pričao da će se fudbal igrati i poslije AEK-a, mislio sam na to, biće Železničara, Radničkog, Oleksandrije, volio bih da i poslije AEK-a bude ista ta podrška, energija i želja da se pomogne ekipi", dodao je Blagojević.

Trener Partizana naglasio je da nema novih povreda poslije iscrpljujućeg meča protiv AEK-a, u kojem su crno-bijeli eliminisani iz 2. kola kvalifikacija za Ligu Evrope i prešli u 3. kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu, u kojem će igrati protiv ukrajinske Oleksandrije sljedećeg četvrtka.

To će biti tema u Humskoj od ponedeljka, a do tada - samo Železničar i tim Radomira Kokovića, trenera koji je prošle sezone bio asistent u Humskoj, u stručnom štabu Aleksandra Stanojevića.

"Radujem se početku prvenstva Srbije i nemam nikakvu sumnju. Imali smo prije dva dana veoma napornu utakmicu koja nas je iscrpila fizički i psihološki, ali najbolji način da se to prebrodi je skretanje pažnje na novu utakmicu i nove obaveze. Ono što se desilo gledamo kao dobru mogućnost da ubrzano sazrijevamo i da prođemo kroz period kroz koji tim mora da prođe", dodao je Blagojević.

