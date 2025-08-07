logo
Klub iz Engleske poslao skaute u Poznanj: Želi transfer igrača Crvene zvezde

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Crvena zvezda će imati ozbiljan zadatak da do kraja ljeta odoli ponudama za svoje fudbalere pošto je sve duži spisak onih koji su zainteresovani.

seola iz zvezde prate skauti sefild junajteda Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je odigrala sjajan meč u Poznanju i Vladan Milojević imao je razloga da bude srećan zbog pobjede nad Lehom (3:1) u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Poljski šampion u najvećem dijelu utakmice nije imao rješenja za igru Crvene zvezde, a imali su šta da vide i brojni skauti na tribinama.

Jedan od njih imao je i specijalizovan zadatak da spremi izveštaj o nastupu desnog beka Seola, pa je tako otkriveno da je za njega zainteresovan Šefild junajted, član engleskog Čempionšipa. 


Seolu je ovo druga sezona u dresu Crvene zvezde i u svojoj prvoj pokazao je da je "čovjek od povjerenja Vladana Milojevića", pošto je mogao da zakrpi probleme i po lijevoj i po desnoj strani, s tim da za sada nije uhvatio još "pravi zalet" u drugoj sezoni i potrebno mu je još malo da uđe u formu.

Daleko svoj najbolji meč u 2025/26 odigrao je u Poznanju, iako je s njegove strane došla lopta poslije koje je Išak "uhvatio volej", međutim ne može se reći da je sva odgovornost bila na njemu.

Tako da je vjerovatno i skaut Šefild junajteda bez ovog "minusa" odnio izvještaj nazad u Englesku, gdje će se vijećati da li je vrijeme da se napadne transfer južnokorejskog reprezentativca koji bi odmah podigao kvalitet "oštrica" na viši nivo. Naravno, sve ipak pod uslovom da Zvezda planira da ga proda.

S obzirom na to da se Zvezda već odriče Strahinje Stojkovića, kao i toga da je Nikola Stanković došao više da bude "bekap" nego prvi izbor, malo je vjerovatno da će Seol tako lako ovog ljeta sa "Marakane".

