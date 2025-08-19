Den Tana sahranjen u Beogradu: Ćerke i supruga neutješni, na sahrani bili i fudbaleri, političari i biznismeni

Dobrivoje Tanasijević sahranjen je u Beogradu. Od nekadašnjeg predsjednika Crvene zvezde opraštaju se mnogi.

Dobrivoje Tanasijević, poznatiji kao Den Tana, sahranjen je na Novom groblju u Beogradu. Na vječni počinak ispratili su ga porodica, prijatelji, ali i poznate ličnosti iz svijeta fudbala, politike i drugih sfera života. Među njima bio je i ministar policije Ivica Dačić, selektor Srbije Dragan Stojković Piksi i mnogi drugi.

Njegovi najbliži, supruga Biljana i ćerke Gabrijela i Katerina bile su neutješne i nisu mogle da zadrže suze i emocije zbog smrti Den Tane koji je preminuo 16. avgusta u 90. godini.

"Stojimo ovdje sa tugom u srcu, ali i sa ponosom zato što smo živjeli u vremenu jednog posebnog čovjeka - Dobrivoja Tanasijevića. Čovjeka koji je svojim životom pokazao da ljubav prema svom klubu i narodu može da traje zauvijek, bez obzira na daljinu i godine. Za Zvezdu je bio vezan cijelog života, od kada je bio dječak, pa do posljednjeg dana kao vjerni navijač. Bio je naš ambasador u svijetu, prijatelj, čovjek koji je uvijek znao da pronađe riječi podrške, inspiracije i ohrabrenja. Bio je nemirnog duha, želio je više. Putevi su ga kao tinejdžera odveli u daleki svijet. U svijet filma, pozorišta, umjetnosti i svjetskog fudbala. Otišao je kao mali Dobrivoje, vratio se kao veliki Den Tana. To je još jedan dokaz da put uspjeha može da vodi i od Ibarske magistrale, do Sanset bulevara. Njegov živog ličio je na roman u kom se spajaju sport, film i biznis. Od Beograda do Holivuda, svuda je ostavio trag", rekao je Zvezdan Terzić na komemoraciji.

Ko je bio Den Tana?

Den Tana je rođen 26. maja 1935. godine. Bio je ugostitelj i talentovani fudbaler u mladosti. Iskoristio je jedno gostovanje Zvezde u Belgiji da zatraži i dobije politički azil. Potom je igrao u Njemačkoj, Kanadi, a od 1954. godine je živio u Americi. Uz fudbal je završio glumačku školu i tako ušao u filmsku industriju.

Glumio je u nekoliko filmova "The Enemy Below", "Rin Tin Tin" i "Nedodirljivi" (The Untouchables"), a u Los Anđelesu je imao restoran italijanske hrane, koji su posjećivale najveće zvijezde Holivuda. Bio je istaknuti fudbalski radnik i visoki funkcioner Fudbalskog saveza Jugoslavije, kao i predsjednik FK Crvena zvezda od septembra 2008. godine do aprila 2009, kada je podnio ostavku.