Katastrofalan kiks bivšeg igrača Zvezde: Naser Điga tragičar u plej-ofu za Ligu šampiona

Ogroman propust bivšeg defanzivca crveno-bijelih u meču Glazgov Rendžers - Briž (1:3).

Izvor: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Bivši štoper Crvene zvezde Naser Điga jedan je od tragičara Glazgov Rendžersa, jer je dopustio napadaču Briža Romeu Vermandu da postigle gol za 0:1. U jednom trenutku je samo stao i propustio Belgijanca da otrči ka istrčalom golmanu Škota, Džeku Batlendu.

Pogledajte tu situaciju pri rezultatu 0:0 u 3. minutu.

Izvor: Tomas Sisk / imago sportfotodienst / Profimedia

Sin Dejana Stankovića, vezista Briža Aleksandar Stanković, bio je starter među Belgijancima i sa "sedmicom" je bio jedan od bolje ocijenjenih igrača svog tima. On je ovog leta došao u Belgiju za 10 miliona evra iz Intera i počeo je da radi ono za šta je doveden - da odmjenjuje novog igrača Milana, Ardona Jašarija, na kojem je Briž zaradio 36 miliona evra.

