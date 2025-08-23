Nevjerovatna kazna za rumunski klub: Savez im oduzeo 94 boda!

U novu sezonu kreću sa 94 boda zaostatka.

Izvor: Twitter

U rumunskom fudbalu izbio je veliki skandal – FCU Krajova suočava se s drakonskom kaznom i mogućim izbacivanjem iz svih takmičenja.

Naime, Fudbalski savez Rumunije (FRF) donio je odluku da ovom klubu oduzme čak 94 boda, što predstavlja jednu od najstrožijih sankcija u evropskom fudbalu. Razlog su neizmirene finansijske obaveze prema bivšim igračima, trenerima i radnicima, kao i dugovanja prema Dinamu Bukurešt nastala poslije utakmice Kupa Rumunije.

Disciplinska i etička komisija mjesecima je izricala kazne, a na posljednjem zasjedanju potvrđeno je da će Krajova novu sezonu u trećoj ligi početi sa ogromnim bodovnim minusom.

Izvor: Screenshot

Klubu je ostavljen rok do 3. septembra 2025. da dostavi dokaz o izmirenju duga, u suprotnom slijedi potpuno isključenje iz takmičenja pod okriljem FRF-a, LPF-a i AJF-a.

Dodatni problem predstavlja činjenica da ekipa nije dobila licencu za igranje u drugoj ligi, ali vlasnik Adrian Mititelu i dalje tvrdi da vjeruje u opstanak kluba.

“Nećemo biti izbačeni. Situacija će se riješiti na ovaj ili onaj način. Podnijeli smo žalbe i ti postupci su u toku, što znači da odluke Saveza ne mogu imati pravno dejstvo dok se sporovi ne riješe”, poručio je Mititelu za rumunski Golazo.

Zanimljivo, čak ni ovo nije najteža kazna u historiji rumunskog fudbala, s obzirom da je tokom sezone 2015/16. klub Karansebes bio je kažnjen s rekordnih 96 bodova minusa.