Janik Siner potvrdio vezu sa Lailom Hasanović: "Da, zaljubljen sam"

Pred start US Opena, italijanski teniser Janik Siner potvrdio je vezu sa ljepoticom iz BiH.

Izvor: Alain JOCARD / AFP / EIBNER/Thomas Fuessler / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon višemjesečnih glasina, Janik Siner izabrao je jedan od najvažnijih trenutaka sezone da javno potvrdi svoj emotivni status.

Pred start US Opena u Njujorku, italijanski teniser je kratko izjavio: "Da, zaljubljen sam". Ova izjava okončala je spekulacije o njegovoj vezi sa danskom manekenkom Lailom Hasanović, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a italijanski mediji navode da je veza sada zvanična.

Siner je tokom presice naglasio da njegov privatni život ostaje sačuvan van terena, iako je njegov osmijeh novinarima pokazao koliko mu je značajno da podijeli ovu informaciju.

Laila Hasanović – diskretna i popularna

Italijanski mediji opisuju Lailu kao kombinaciju elegancije i popularnosti na društvenim mrežama. Glasine o vezi počele su da kruže još u maju i junu, kada je par viđen u Kopenhagenu, a kasnije i tokom Vimbldona, gdje je Sinner osvojio finale protiv Karlosa Alkaraza.

Par je od početka uspio da zadrži balans između javnog i privatnog života. Dok Siner čuva privatnost, Hasanović je dijelila samo male naznake na društvenim mrežama, bez otkrivanja previše detalja.

Tokom presice u Njujorku, Sinner je otkrio i zanimljiv detalj o svom načinu relaksacije – sklapa Lego modele kako bi se opustio između mečeva i održao koncentraciju na terenu.