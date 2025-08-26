Bura u Superligi: Sudija Radaković prijavio napad poslije meča

Poznati srpski sudija Nikola Radaković prijavio je napad poslije utakmice Javora i Radničkog.

Srpski sudija Nikola Radaković prijavio je napad posle utakmice 4. kola Superlige između Javora i Radničkog 1923 (2:2) koju je sudio, prenosi "Sport Klub". Navodno, Radaković je u dopunskom izvještaju optužio Petra Lazovića, potpredsjednika kluba iz Ivanjice i sina prvog čovjeka kluba Dragomira Lazovića, da je pokušao da se obračuna sa njim.

Prema nezvaničnim informacijama, prema Radakoviću je "poletio opuštak od cigarete", a sve se inače odigralo između terena i svlačionica u Ivanjici, neposredno posle meča.

Inače, bilo je burno i na samoj utakmici jer su Radovan Ćurčić i Igor Tufegdžić isključeni, a potom su bili i svjedoci i navodni učesnici incidenta poslije meča. Detalje o istrazi očekujemo narednih dana, kada Fudbalski savez Srbije (FSS) u postupku odluči po prijavi sudije Radakovića.

Interesantno, Radaković je samo jednom ove sezone vodio meč kao glavni sudija u Superligi, baš u Ivanjici. Na toj utakmici podijelio je devet žutih kartona i dosudio jedanaesterac. kojim su gosti došli do izjednačenja.