Juventus poslao fudbalera na pozajmicu u Premijer ligu BiH

Autor Haris Krhalić
0

Široki Brijeg doveo pojačanje iz Juventusa.

Ivano Srdoč Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

NK Široki Brijeg na društvenim mrežama je zvanično potvrdio dolazak novog fudbalera. Ivano Srdoč potpisao je ugovor sa timom iz Pecare, a u premijerligaša stiže na pozajmicu iz Juventusa.

Srdoč će na Pecari ostati do kraja tekuće sezone. 

Igra na poziciji krilnog fudbalera, a osim mladog tima Juventusa igrao je i za omladinske kategorije Rijeke. 

"Zahvaljujem se klubu i Upravi na povjerenju, jedva čekam da zaigram na ovom predivnom stadionu i jedva čekam vidjeti navijače", poručio je kratko Srdoč nakon potpisa.

Tagovi

fudbal NK Široki Brijeg Juventus Premijer liga BiH

