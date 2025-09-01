Juventus poslao fudbalera na pozajmicu u Premijer ligu BiH

Široki Brijeg doveo pojačanje iz Juventusa.

Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

NK Široki Brijeg na društvenim mrežama je zvanično potvrdio dolazak novog fudbalera. Ivano Srdoč potpisao je ugovor sa timom iz Pecare, a u premijerligaša stiže na pozajmicu iz Juventusa.

Srdoč će na Pecari ostati do kraja tekuće sezone.

Igra na poziciji krilnog fudbalera, a osim mladog tima Juventusa igrao je i za omladinske kategorije Rijeke.

"Zahvaljujem se klubu i Upravi na povjerenju, jedva čekam da zaigram na ovom predivnom stadionu i jedva čekam vidjeti navijače", poručio je kratko Srdoč nakon potpisa.