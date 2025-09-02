Partizan htio Bogdana, a dobio 300.000 evra: Dva puta je odbio da se vrati u Humsku

Fudbalski klub Partizan nije uspio da dovede Bogdana Mirčetića, ali će dobiti 300.000 evra jer je vlasnik procenata njegovog transfera.

Talentovani srpski fudbaler i nekadašnji igrač Partizana Bogdan Mirčetić (19) karijeru nastavlja u Poljskoj, pošto je prošao ljekarske preglede i potpisao ugovor sa tamošnjim prvoligašem, ekipom Rakova. Jedan od najboljih fudbalera Radničkog iz Kragujevca po prvi put će se oprobati u inostranstvu, nakon što je odbio ponudu da se vrati u Partizan!

Tačnije, Mirčetić je dva puta odbio da obuče crno-bijeli dres, iako je klub iz Humske imao mogućnost da ga vrati. Partizan je zvao Bogdana Mirčetića u januaru, na polovini prethodne sezone, ali i ovog ljeta kada je započet novi projekat sa mladim fudbalerima koji su ponikli u klubu i u budućnosti bi mogli da naprave velike transfere u inostranstvo.

Bogdan Mirčetić je nakon 42 meča, sedam golova i sedam asistencija u dresu tima iz Kragujevca odlučio da sačeka finiš prelaznog roka, a zatim da otvori novo poglavlje u karijeri. Rakov je iskoristio šansu da dovede talentovanog srpskog fudbalera, a u ovoj fazi sezone bilo mu je neophodno pojačanje jer su na pet odigranih mečeva osvojili samo šest bodova i zauzimaju tek 16. poziciju na tabeli.

Transfer Bogdana Mirčetića u Rakov težak je 1.500.000 evra, na ime bonusa moglo bi da se isplati još 300.000 evra, a tu su i procenti od naredne prodaje. Neće ceo iznos pripasti Kragujevčanima, jer Partizan dobija 20 odsto od ovog transfera. To znači da u Humsku stiže 300.000 evra - iako bi crno-bijeli više voljeli da su vratili Mirčetića!

Zašto Mirčetić nije prešao u Partizan?

Prvo je o eventualnom povratku Bogdana Mirčetića u Humsku govorio bivši trener Partizana Savo Milošević, koji je imao veliku želju da se to dogodi.

"Nismo ga ispustili, imamo opciju da ga vratimo i mislim da ćemo tu opciju iskoristiti. Kada je strategija kluba u pitanju, biće o tome priče u pauzi. Ko je tu, tu je. Ostali - nisu tu. Mirčetića znam dugo i nije samo on skrenuo pažnju. Ako budem tu u decembru, potrudiću se da ga vratimo u Partizan", rekao je Savo Milošević prije skoro godinu dana.

Već tada je bilo jasno da Mirčetić nije zainteresovan za povratak u Humsku, ali... mnogi su to pravdali konfuznom situacijom u klubu, čestim promjenama trenera i teškom finansijskom situacijom. Kada se stanje malo popravilo ovog ljeta, Partizan je ponovo krenuo u napad. Navodno, čak i uplatio 200.000 evra za obeštećenje, ali Bogdan se nije vratio.

Ponovo je to bila njegova odluka. Bogdan Mirčetić je odlučio da povratak u Partizan nije pravi korak za njegovu karijeru. Nastavio je da igra za Radnički iz Kragujevca, a zatim se iz Šumadije uputio u Poljsku gdje će imati priliku da nastavi fudbalski razvoj i napravi novi iskorak u karijeri.

