Sin nekadašnjeg fudbalera Partizana Almamija Moreire postao je seniorski reprezentativac Belgije.

Fudbalska reprezentacija Belgije odigrala je i treći meč u kvalifikacijama za Mundijal 2026, godine, upisana je izuzetno ubjedljiva pobjeda na gostovanju Lihtenštajnu (6:0), a meč će pamtiti i momak koji je svojevremeno bio miljenik navijača Partizana. Kada je prije skoro dvije decenije crno-bijeli dres nosio legendarni ofanzivac Almami Moreira, jedan od najboljih stranaca u istoriji srpskog fudbala, sin Dijego je sa tribina slavio njegove golove i pobjede.

Dečak kovrdžave kose koji je tih godina bodrio crno-bijele bio je simpatičan svakom navijaču Partizana, a tada vjerovatno niko nije razmišljao da će ga skoro dvije decenije kasnije gledati u dresu jedne od najboljih evropskih selekcija. Dijego Moreira (21), koji trenutno nastupa za Strazbur, dobio je priliku da upiše prvi nastup u seniorskoj reprezentaciji Belgije kada je u 79. minutu ušao u igru protiv jedne od najslabijih selekcija u Evropi.

Sin Almamija Moreire debitovao za reprezentaciju: Poslušao srce i Portugalu okrenuo leđa

Nije Dijego imao mnogo vremena da pokaže sve što zna, ali nema sumnje da je pred njim mnogo godina dokazivanja u selekciji Belgije. Uostalom, njegova klupska karijera pokazuje koliko je talentovan i koliko su opravdana očekivanja Belgijanaca koji su ga već pozvali u seniorsku selekciju svoje zemlje.

Dijego Moreira bio je član Benfike, a zatim je napravio veliki transfer u Englesku. Uzeo ga je Čelsi, zatim je išao u Olimpik iz Liona na pozajmicu, a trenutno je fudbaler Strazbura. Taj francuski tim, koji je inače filijala Čelsija, platio ga je Englezima 8,5 miliona evra prethodnog ljeta. Tokom prethodne sezone odigrao je 32 meča, postigao dva gola i asistirao sedam puta u elitnom rangu francuskog fudbala.

Zašto Moreira igra za Belgiju?

Dijego Moreira je zbog svog porijekla imao veliki izbor kada je trebalo odlučiti u kojem nacionalnom timu će provesti karijeru.

Njegov otac Almami je iz Gvineje Bisao, a tu zemlju predstavljao je i u seniorskoj konkurenciji. Ipak, on ima i pasoš Portugala za čije je mlađe kategorije igrao i u kojem je proveo veliki dio karijere. Po majci, Dijego Moreira ima njemačko porijeklo i deda mu je nekadašnji njemački fudbaler Helmut Graf, koji je svojevremeno nastupao za Standard iz Liježa. Dijego je rođen u Belgiji i to je njegova glavna povezanost sa ovom zemljom.

Mladi Moreira je još prije šest godina odigrao meč za reprezentaciju Belgije do 15 godina, a zatim je godinama bio reprezentativac Portugala. U mlađim kategorijama te zemlje nastupio je više od 40 puta prije nego što je odlučio da promijeni selekciju i postane seniorski reprezentativac zemlje u kojoj je rođen.