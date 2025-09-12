logo
Klafurić pred gostovanje Sarajeva: "Znamo da je ranjeni lav opasan"

Autor Haris Krhalić
Dean Klafurić i Ivan Marić najavili su utakmicu Široki Brijeg - Sarajevo.

dean klafurić Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

U nedjelju fudbaleri Širokog Brijega će na Pecari dočekati ekipu Sarajeva. Medijima se na pres konferenciji obratio šef stručnog štaba Dean Klafurić i odbrambeni igrač Ivan Marić.

„Sarajevo je izvanredna momčad, ali su trenutačno u krizi kako igre tako i rezultata. Svjesni smo toga, ali znamo da je ranjeni lav opasan i dolaze na Pecaru da se izvuku iz krize. Igramo na Pecari i želimo našim navijačima, Škriparima, pokloniti pobjedu za njihov rođendan“, poručio je Klafurić u najavi ove utakmice.

Ivan Marić se nada da će njegov tim nametnuti jednu dobru i čvrstu igru.

„Čestitam Škripari Široki Brijeg 29. rođendan. Bogu hvala, oporavio sam se. Dobro nam je došla reprezentativna pauza i ulazim u ovu utakmicu spreman. Imali smo analizu protivnika, dolaze na naš teren, na našu Pecaru, pred naše navijače – i moramo nametnuti jednu dobru i čvrstu igru“, dodao je Marić.

Susret na Pecari se igra sa početkom od 19.45 časova, a pravdu na ovom susretu će dijeliti Dražen Marić iz Bijeljine.

Tagovi

fudbal NK Široki Brijeg Dean Klafurić FK Sarajevo

