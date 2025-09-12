Razbio Srbiju na Marakani, nisu mu dali u Liverpul: Prvi put otkriveno kako je propao posao od 40 miliona evra

Menadžer Kristal Palasa Oliver Glazner prvi put objasnio zašto Mark Geji nije prešao u Liverpul.

Štoper reprezentacije Engleske i Kristal Palasa Mark Geji (25) nije ovog ljeta prešao u Liverpul jer je trener njegovog kluba Oliver Glazner spriječio taj transfer. "Redsi" su željeli da ga dovedu za 35 miliona funti (40,04 miliona evra), ali to nije bilo omogućeno.

Nakon što je Geji bio jedan od strijelaca za reprezentaciju Engleske protiv Srbije na beogradskoj Marakani, njegov trener Glazner govorio je o tom propalom transferu. Kristal Palas je pristao da Geji pređe na Enfild, štoper je čak i prošao prvi dio ljekarskih pregleda, ali tada je stiglo "Ne".

Prema saznanjima britanskog "Gardijana", Glazner je prijetio ostavkom u slučaju da Geji ode. On kaže da nije bilo baš tako.

"Na kraju razgovora, predsjednik kluba (Stiv Periš, prim. novin) me je pitao: 'Olivere, šta misliš, da li možemo da izguramo sezonu ako prodamo Marka? Odgovorio sam mu: 'Stive, iskreno, mislim da ne možemo to da uradimo ako posmatramo kratkoročno'", rekao je Glazner.

Kristal Palas doveo je Džejdija Kanvoa (19) iz Tuluza za 24 miliona evra, ali su njegova mladost i neiskustvo bili velika briga za Glaznera.

"Ako kupimo 19-godišnjeg, fantastičnog fudbalera koji ima za sobom oko 1.000 minuta u Ligi 1 i ako uz to prodamo svog kapitena sa oko 15.000 minuta u Premijer ligi, mislim da nije izvodljivo da 'izguramo' to na kratke staze. I uz to, imamo tri štopera. Uz naš raspored i uz eventualnu povredu među igračima zadnje linije, mislim da je to veoma, veoma rizično", prepričao je Glazner razgovor sa prvim čovJekom kluba.

"'Ako žeiite takav scenario za Kristal Palas i ako vam je to u redu, prodajte Marka. Ako ne želite da Kristal Palas prolazi kroz to, onda moramo da ga zadržimo'. I tada je on odlučio da ga zadržimo. Nisam morao da prijetim bilo kome. Nije bilo tenzije između predsjednika i mene. Bio je to samo razgovor o sportu", dodao je Nijemac.

Lako je pretpostaviti da je Geji veoma nezadovoljan takvim raspletom na početku svoje posljednje godine ugovora sa Kristal Palasom, za koji igra od 2021. godine i dolaska iz matičnog Čelsija.

"Niko ga nije tjerao da potpiše ugovor sa Kristal Palasom prije mnogo godina. Niko ga nije primorao na to. I jasno mu je da će se držati ugovora. I to je pohvala njemu. Nikada nije štrajkovao, nikada nije prijetio. Jer je veoma iskrena osoba. I zato nikad nisam bio zabrinut zbog ove situacije", dodao je Glazner.

Kristal Palasu ovog ljeta nije bio neophodan veliki novac, jer je prodao svog kreatora igre Eberečija Ezea Arsenalu za čak 69,3 miliona evra.

