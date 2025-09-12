logo
Uspavanka u Bijeljini: Radnik i Sloga Meridian podijelili bodove bez pogodaka

Autor Dragan Šutvić
0

Mreže su mirovale u duelu Bijeljinaca i Dobojlija.

Premijer liga BiH Radnik Sloga Izvor: MONDO/David Pavlović

Sedmo kolo Premijer lige BiH igraće se četiri dana, od petka do ponedjeljka.

Otvorili su ga večeras, na Gradskom stadionu u Bijeljini, ekipe Radnika i Sloge Meridian, koji nisu prikazali previše kvalitetni fudbalsku predstavu, završivši ovaj duel bez pogodaka.

Poslije veoma lošeg prvog poluvremena, u kojem se ništa značajno nije desilo na travnjaku Gradskog stadiona u Bijeljini, Radnik je preuzeo inicijativu u prvoj polovini drugog dijela.

Tako se Pantelić u 47. minutu našao u dobroj situaciji na pet metara od gola Dobojlija, ali je loše zahvatio loptu. Bio je Pantelić u prilici i 15 minuta kasnije, ali je iz neposredne blizine šutirao pored desne stative, dok mu je samo minut kasnije golman Erić odbranio udarac, nakon čega je to učinio i Gogiću.

Ekipa Duška Vraneševića uspjela je u 74. minutu konačno da zatrese gostujuću mrežu, ali je taj pogodak morao da bude poništen jer je Pantelić u ranijoj fazi akcije nalazio u ofsajdu.

Radnik će u sljedećem kolu biti gost Borca, dok će Sloga Meridian dočekati Posušje.

PREMIJER LIGA BiH – 7. kolo

Radnik – Sloga Meridian 0:0

Subota (13. septembar):

Rudar Prijedor – Velež (18.30)

Nedjelja (14. septembar):

Posušje – Zrinjski (15.00)

Široki Brijeg – Sarajevo (19.45)

Ponedjeljak (15. septembar):

Željezničar – Borac (21.00)



