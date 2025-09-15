logo
Jedan od najboljih strijelaca nigerijske Premijer lige stigao u Radnik!

Jedan od najboljih strijelaca nigerijske Premijer lige stigao u Radnik!

Autor Dragan Šutvić
0

Entoni Idžoma (2005.) novi je prvotimac semberskog premijerligaša.

Nigerijski napadač Entoni Idžoma došao u Radnik Izvor: FK Radnik Bijeljina

Nigerijski napadač Entoni Idžoma (2005.) posljednje je pojačanje bijeljinskog Radnika u prelaznom roku.

Idžoma je cijelu dosadašnju karijeru proveo u rodnoj zemlji, a istakao se prošle sezone u dresu Abija Vomderersa, kluba u čijem je dresu postigao 12 golova na 34 utakmice u nigerijskoj Premijer ligi.

Postao je tako najbolji mladi strijelac ovog takmičenja, pomogavši svom timu da na kraju sezone zauzme treće mjesto, čime se kvalifikovao za Kup konferederacija, drugo klupsko takmičenje u Africi po jačini.

Izvor: FK Radnik Bijeljina

Idžoma je u Radnik stigao direktno sa CHAN kupa (Kup afričkih nacija za igrače koji nastupaju u afričkim klubovima), na kojem je nastupao u nigerijskom dresu.

