"Tek kući sam shvatio da sam izboden": Bio najveća nada Liverpula, žurka ga koštala karijere i zamalo života

Andre Visdom je bio na putu da bude novo otkrovenje Liverpula, ali nije uspio da se probije. Kasnije je morao da se oprosti od ozbiljnog fudbala nakon što ga je pet napadača izbolo na ulici.

Videli smo pravu dramu na meču Liverpula i Barnlija kada je Arne Slot morao da mijenja lijeve bekove prije poluvremena. Održao je lekciju Milošu Kerkezu pred punim stadionom, a onda je uveo Endija Robertsona.

Iskusni Škot je potom poručio da neće tako lako prepustiti mjesto u timu Srbinu koji nastupa za Mađarsku, a ovih dana je jedan raniji bek Liverpula ispričao svoju tešku životnu priču.

"Tek kad sam stigao kući shvatio sam da sam više puta izboden. Pregledao sam bedro i mišić je gotovo visio.Ko zna gdje bih danas igrao da me nisu izboli nožem. Ne bih rekao da mi je ta noć uništila karijeru, ali ju je definitivno promijenila", rekao je nedavno Andre Visdom.

Nekadašnji omladinski reprezentativac Engleske koji ima čak 37 nastupa za mlađe selekcije ove reprezentacije i zlato na U17 Evropskom prvenstvu u Lihtenštajnu ponikao je u Liverpulu. Tu je debitovao za prvi tim, a onda je išao na pozajice u Derbi, VBA, Norič i Salcburg. Poslije četiri godine u Derbiju igrao je za Varington i Deri, a sada je u pobunjeničkom klubu Junajted iz Mančestera.

Šta mu se desilo?

Dok je posjećivao porodicu u Liverpulu 2020. godine izboden je nožem, a nakon toga nikada nije uspio da zaigra fudbal na visokomm nivou. Nekoliko maskiranih muškaraca ga je napalo nakon što je napustio njihovu zabavu, a nakon što su ga jedva spasili operacijom gotovo je bilo sa vrhunskim fudbalom. Već 2021. Derbi Kaunti je raskinuo ugovor sa njim.

"Do danas još uvijek osjećam bol u tijelu od uboda. Nisam uopšte trebalo da budem tamo. Trebalo je da sam kod kuće i da se oporavljam poslije utakmice, ali bio je karantin, a ja sam samo želio da budem napolju. Napuštao sam zabavu sam i hodao prema svom autu. Bio sam na ulici, a potom je naišlo pet tipova s noževima. Rekli su - daj nam svoj sat. Rekao sam ‘ne‘ i potom je započela tuča. Nisam imao vremena za bijeg, morao sam bolje da razmotrim situaciju, ali ispriječio se ponos. Mnogo je ljudi potom izašlo sa zabave, nakon otprilike pet minuta borbe. Napadači su pobjegli, a ja sam ostao da ležim na ulici prekriven krvlju. Sve se dogodilo jako brzo. Uspio sam da se odvezem kući, što je bilo trajalo oko 15 do 20 minuta. Adrenalin me vjerovatno držao, ali tek kad sam stigao kući shvatio sam da sam više puta izboden. Pregledao sam bedro i mišić je gotovo visio. Tada sam pozvao hitnu pomoć."

Zašto nije uspio da se oporavi?

"Moje tijelo jednostavno nije bilo isto. Bilo je frustrirajuće. Nisam imao isti učinak kada je u pitanju snaga ​​i brzina. Vratio sam se prerano. Bio sam previše nestrpljiv. Vozio sam se od svog doma blizu Liverpula kako bih odigrao jednu utakmicu za Portsmut, ali nisam dobio nikakav odgovor. Samo sam htio da igram fudbal. Bio sam na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme. To se događa svuda. Hvala Bogu da sam dobro i da sam preživio", rekao je Visdom čiji napadači nikada nisu uhvaćeni.

