Nekadašnji fudbaler Partizana i reprezentativac Srbije Nemanja R. Miletić novi igrač Čukaričkog.

Izvor: MN PRESS

Prelazni rok u Srbiji još nije završen, a Čukarički posljednje dane koristi za kapitalna pojačanja. Nakon što je tim sa Banovog brda obezbijedio potpis Srđana Mijailovića, bivšeg fudbalera Crvene zvezde, bijeli dres oblači i jedan bivši fudbaler Partizana. Riječ je o Nemanji R. Miletiću (34), univerzalcu koji je kroz karijeru podjednako dobro igrao kao desni bek i štoper.

Iskusni defanzivac potpisuje jednogodišnji ugovor sa Čukaričkim, a trebalo bi da bude kapitalno pojačanje za sezonu koja je već počela. Nekadašnji fudbaler Partizana ima bogato iskustvo sticano u crno-bijelom dresu, ali i u inostranim klubovima, pa bi na Banovom brdu trebalo da bude jedan od nosilaca igre.

Vidi opis Miljenik Grobara ponovo u Superligi Srbije: Čukarički doveo kapitalno pojačanje na Banovo brdo Nemanja Miletić i Igor Vujačić na meču protiv Crvene zvezde Bojan Ostojić i Nemanja Miletić SAVO MILOSEVIC trener i NEMANJA MILETIC fudbaler Partizana na utakmici Superlige Prvenstva Srbije protiv Macve Sabac na stadionu Partizana, Beograd 05.08.2019. godine Foto: Marko Metlas Fudbal, Partizan, Superliga Prvenstvo Srbije, Macva Sabac Skloni opis

Miletić je u karijeri odigrao 156 mečeva u Superligi, odnosno 86 mečeva u Prvoj ligi Srbije i po tim parametrima je među najiskusnijima u novom timu. Zna se da Čukarički vodi računa o razvoju mladih fudbalera, pa bi Miletić mogao da im bude mentor prilikom ulaska u seniorski fudbal.

Kakvu karijeru ima Nemanja Miletić?

Nekadašnji reprezentativac Srbije rođen je u mjestu Lešak, u okolini Leposavića na Kosovu i Metohiji. Fudbalsku karijeru počeo je u klubu Bane iz Raške, bio je u mlađim kategorijama i Sloge iz Kraljeva, prije nego što je za taj tim debitovao u seniorskom fudbalu.

Nosio je dres Borca iz Čačka i Vojvodine, pa jednu sezonu igrao za Vesterlo u Belgiji prije nego što se vratio u srpski fudbal. Obukao je dres Partizana, jedan period karijere proveo je u Saudijskoj Arabiji, a zatim se vratio u Humsku. Igrao je još za Omoniju sa Kipra i Volos iz Grčke, a u srpski fudbal se vraća nakon što mu je istekao ugovor u inostranstvu.

Tokom selektorskog mandata Mladena Krstajića, Nemanja R. Miletić je zabilježio tri nastupa u seniorskoj reprezentaciji. Igrao je na mečevima protiv Rumunije, Paragvaja i Letonije. Sa Partizanom je dva puta osvojio Kup Srbije, a sa Omonijom je stigao do trofeja u Kupu Kipra.