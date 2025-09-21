Mirko Ivanić uzeo megafon, htio da čuje skandiranje Dejanu: "Još jače, on je kapiten Zvezde"

Pogledajte kako je kapiten Zvezde Mirko Ivanić tražio da se pobjeda posveti preminulom Dejanu Milovanoviću.

Fudbaleri Crvene zvezde u devetom kolu Superlige Srbije savladali su Partizan (2:1) na gostovanju u Humskoj, što je pobjeda koja se čekala više od pola vijeka. Igrači aktuelnog šampiona znali su to da proslave - odmah nakon meča vidjeli smo kako izgleda slavlje koje u svlačionici predvodi strijelac drugog gola Nemanja Radonjić. Samo nekoliko minuta ranije, on je bio na sjevernoj tribini, a navijanje je vodio i kapiten Mirko Ivanić.

Dvostruki asistent u derbiju protiv Partizana, jer je kod prvog gola Milošević njegov udarac odbio u noge Elšniku, već mjesecima obavlja kapitensku dužnost u crveno-bijelom taboru. Zbog toga nije iznenađenje što je uzeo megafon i poveo navijanje nakon pobjede - želio je da čuje posvetu nekadašnjem kapitenu, Dejanu Milovanoviću.

"On je bivši kapiten, još jače", rekao je Mirko Ivanić, a zatim prvi uzviknuo Milovanović Dejan! Slijedili su ga navijači Crvene zvezde, ali i ostatak fudbalera koji mu je stajao iza leđa u tom trenutku. Bio je to način da crveno-bijeli pobjedu posvete prerano preminulom fudbaleru, Zvezdinoj legendi i majstoru za golove u derbijima.

Kako je Deksa igrao protiv Partizana?

Navijači Crvene zvezde nikada neće zaboraviti dva pogotka koja je Dejan Milovanović dao protiv najvećeg rivala. Sin "Đoke Bombe", nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde, imao je u genima crvenu i bijelu, pa su mu mečevi protiv Partizana bili posebno inspirativni.

Jedan pogodak postigao je nakon solo prodora, kada je imao malo i sreće da mu se lopta namjesti idealno za udarac unutrašnjim dijelom stopala u dalji ugao. Bilo je to za potvrdu pobjede (3:0) u Humskoj, u samom finišu utakmice. Drugi je bio ljepši, po svemu sudeći. Iz slobodnog udarca, Milovanović je prebacio živi zid, a lopta je od prečke završila u mreži.

