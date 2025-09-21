logo
Čitaoci reporteri

Novi kiks Bajera: Tabaković u sudijskoj nadoknadi pokvario slavlje u Leverkuzenu

Autor Haris Krhalić
Haris Tabaković donio Borusiji iz Menhengladbaha bod.

Haris Tabaković Izvor: Brauer-Fotoagentur / Adrian Schl / imago sportfotodienst / Profimedia

Bajeru iz Leverkuzena ne ide na startu nove sezone, a tako je bilo i večeras kada su remizirali protiv Borusije iz Menhengladbaha na svom terenu (1:1).

„Apotekari“ imaju samo pet bodova nakon četiri odigrana kola, do su gosti tek večeras postigli prvi pogodak, a zasluge za to idu dobro poznatom imenom.

Vodio je Bajer od 70. minuta golom Tilmana, ali je slavlje na Bajareni pokvario Haris Tabaković u drugom minutu nadoknade.

Imali su gosti korner, Herman je centrirao, a povremeni bh. reprezentativac se izdigao iznad defanzivaca Bajera i glavom pogodio za konačnih 1:1.

Kao što smo već rekli, bio je to prvi pogodak za fudbalere Borusije u novoj sezoni te sada imaju dva boda i zauzimaju predzadnju poziciju na tabeli.

Što se tiče Tabakovića on je utakmicu započeo na klupi, a u igru je ušao u 80. minutu. Bajer u narednom kolu gostuje kod Sent Paulija dok će tim iz Menhengladbaha na svom terenu dočekati Ajntraht iz Frankfurta.

Tagovi

fudbal Haris Tabaković Bajer Leverkuzen Borusija Menhengladbah

