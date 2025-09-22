logo
U utorak žrijeb osmine finala Kupa RS

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Mečevi su na programu 1. oktobra.

Kup RS, pehar Kupa RS Izvor: Promo/FK Laktaši

U prostorijama Fudbalskog saveza Republike Srpske u Banjaluci u utorak od 12 časova biće obavljeno izvlačenje parova osmine finala Кupa Republike Srpske "dr Milan Jelić".

U konkurenciji za trofej, koji brani banjalučki Borac, pored aktuelnog osvajača ostalo je još 15 klubova, a to su: Radnik (Bijeljina), Rudar Prijedor, Sloga (Doboj), Leotar (Trebinje), Кozara (Gradiška), Sutjeska (Foča), Laktaši, Romanija (Pale), Borac (Šamac), Zvijezda-09 (Etno-selo Stanišići), Guber (Srebrenica), Ljubić (Prnjavor), BSК (Banjaluka), Proleter (Teslić) i Majevica (Lopare).

Po propozicijama za takmičenje žrijeb će biti poludirigovan, domaćini su ekipe iz nižeg ranga takmičenja, a ukoliko se sastanu dva rivala iz iste lige domaćin je trenutno slabije plasirani tim na tabeli.

Susreti osmine finala su na programu 1. oktobra od 15 časova. U slučaju neriješenog rezultata automatski se izvode jedanaesterci.

