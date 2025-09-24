logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Urnebesna najava niželigaškog meča Srpske: Na kraju najvažnije - oba sela imaju klub i lopta se još uvijek kotrlja! 1

Urnebesna najava niželigaškog meča Srpske: Na kraju najvažnije - oba sela imaju klub i lopta se još uvijek kotrlja!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
1

Pogledajte najavu komšijskog derbija Regionalne lige Republike Srpske (treća liga), grupa "Centar".

Najava utakmice Trebava Osječani Hajduk Kožuhe Izvor: MN PRESS

Komšijski derbi 6. kola Regionalne lige Republike Srpske (treći rang fudbala u Srpskoj, četvrti u BiH) između Trebave iz Osječana i Hajduka iz Kožuha privlači mnogo pažnje, tako da je i sama utakmica najavljena na zanimljiv način.

Duel trenutno šestoplasirane i jedanaestoplasirane ekipe regionalnog "centra" donosi sudar komšijskih rivala, a nema sumnje da će na stadionu u Osječanima u subotu i te kako imati šta da se vidi.

Pogledajte najavu, objavljenu na stranici Trebave. Svjedoci smo teškog stanja u domaćem fudbalu, gašenja i odustajanja klubova od takmičenja, pa kako se na kraju najave ističe, najvažnije je da se "lopta u ova dva sela i dalje kotrlja".

"SUBOTA, 16 h!
Utakmica koja je više od fudbala, jedno te isto selo koje razdvaja ćuprija na Bajkovači. Pregršt istorijskih, sportskih i kulturnih poređenja.

U subotu od 16.00 h pa do 17.45 h, zaboravljaju se sva kumstva, prijateljstva, sve moguće rodbinske veze i dilovi.

Po ko zna koji put tražiće se odgovori na mnoga pitanja.
Market ili Vukica?
Boro ili Vojo?
Luketa ili Baćo?
Gospojina ili Ilina?
Osmogodišnja ili četvorogodišnja?
Rakija Luke Pejića ili rakija Nede Čupe?
KUD Osječani ili KUD Miloš Kupres?
Ko je kome "lijeva ruka desni džep" Crkvu?
Ko ima ambulantu, a ko stočnu pijacu?
Ko već ima tribine, a ko čeka da se okiša pa da niknu iz zemlje?
Ko ima poštu, a ko?
Ko ima stanicu, a ko?
U moru pitanja, postavlja se ono glavno:

TREBAVA ILI HAJDUK?

Odgovor ćemo dobiti u subotu, 27. septembra 2025. godine od 16 h u utakmici u kojoj je Đokin trn domaćin.

Pozivamo sve ljubitelje fudbala, sve mještane, kako našeg sela, tako i naše komšije iz Kožuha, da dođu, ponesu sa sobom dobro raspoloženje, druže se, piju, meze, zadirkuju, a nakon završetka utakmice zajedno sjednu kod Božana i bez obzira na rezultat proslave ono najvažnije: OBA SELA IMAJU KLUB I LOPTA SE JOŠ UVIJEK KOTRLJA!

A na nama svima je da svojim ponašanjem i međusobnim uvažavanjem napravimo temelje da tako bude i u budućnosti.
Vidimo se!
Naš klub - naše selo!"

Možda će vas zanimati

Tagovi

Regionalna liga RS

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

To braćo

To je poenta sporta, fudbala, zaboravljene vrijednosti druženja i zdravog rivaliteta. Sjajni ste

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC