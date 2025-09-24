Urnebesna najava niželigaškog meča Srpske: Na kraju najvažnije - oba sela imaju klub i lopta se još uvijek kotrlja!

Pogledajte najavu komšijskog derbija Regionalne lige Republike Srpske (treća liga), grupa "Centar".

Komšijski derbi 6. kola Regionalne lige Republike Srpske (treći rang fudbala u Srpskoj, četvrti u BiH) između Trebave iz Osječana i Hajduka iz Kožuha privlači mnogo pažnje, tako da je i sama utakmica najavljena na zanimljiv način.

Duel trenutno šestoplasirane i jedanaestoplasirane ekipe regionalnog "centra" donosi sudar komšijskih rivala, a nema sumnje da će na stadionu u Osječanima u subotu i te kako imati šta da se vidi.

Pogledajte najavu, objavljenu na stranici Trebave. Svjedoci smo teškog stanja u domaćem fudbalu, gašenja i odustajanja klubova od takmičenja, pa kako se na kraju najave ističe, najvažnije je da se "lopta u ova dva sela i dalje kotrlja".

"SUBOTA, 16 h!

Utakmica koja je više od fudbala, jedno te isto selo koje razdvaja ćuprija na Bajkovači. Pregršt istorijskih, sportskih i kulturnih poređenja.

U subotu od 16.00 h pa do 17.45 h, zaboravljaju se sva kumstva, prijateljstva, sve moguće rodbinske veze i dilovi.

Po ko zna koji put tražiće se odgovori na mnoga pitanja.

Market ili Vukica?

Boro ili Vojo?

Luketa ili Baćo?

Gospojina ili Ilina?

Osmogodišnja ili četvorogodišnja?

Rakija Luke Pejića ili rakija Nede Čupe?

KUD Osječani ili KUD Miloš Kupres?

Ko je kome "lijeva ruka desni džep" Crkvu?

Ko ima ambulantu, a ko stočnu pijacu?

Ko već ima tribine, a ko čeka da se okiša pa da niknu iz zemlje?

Ko ima poštu, a ko?

Ko ima stanicu, a ko?

U moru pitanja, postavlja se ono glavno:

TREBAVA ILI HAJDUK?

Odgovor ćemo dobiti u subotu, 27. septembra 2025. godine od 16 h u utakmici u kojoj je Đokin trn domaćin.

Pozivamo sve ljubitelje fudbala, sve mještane, kako našeg sela, tako i naše komšije iz Kožuha, da dođu, ponesu sa sobom dobro raspoloženje, druže se, piju, meze, zadirkuju, a nakon završetka utakmice zajedno sjednu kod Božana i bez obzira na rezultat proslave ono najvažnije: OBA SELA IMAJU KLUB I LOPTA SE JOŠ UVIJEK KOTRLJA!

A na nama svima je da svojim ponašanjem i međusobnim uvažavanjem napravimo temelje da tako bude i u budućnosti.

Vidimo se!

Naš klub - naše selo!"