Evrogol za pobjedu u 93. minutu: Naredni rival Zvezde se izvukao u nadoknadi, a Pešića slave u Mađarskoj

Porto je naredni rival Crvene zvezde u Ligi Evrope, a do pobjede protiv Salcburga došao je golom u 93. minutu, uz poništen gol Petra Ratkova. Aleksandar Pešić golom donio bod Ferencvarošu...

Izvor: Joe Klamar / AFP / Profimedia

Završeno je prvo kolo Lige Evrope i rezultat koji je najviše zanimao ljubitelje fudbala u Srbiji je rezultat Porta. Narednog rivala Crvene zvezde. Djelovalo je da će se dogoditi iznenađenje i da će Salcburg da izvuče bod, rezultat je bio 0:0, čekao se samo posljednji sudijski zvižduk, a onda je u 93. minutu Vilijam Gomeš dao gol za trijumf i tri boda na nekih dvadeset sekundi prije kraja. I to sa oko 20 metara...

Mogao je austrijski tim i možda i da dođe do pobjede pošto je Petar Ratkov postigao pogodak u 57. minutu. Linijski sudija nije podigao zastavicu, pa je VAR morao da interveniše i ispostavilo se da je mladi sprski napadač bio u velikom ofsajdu. Porto će dočekati Zvezdu 2. oktobra, a Zvezda u taj meč ulazi sa osvojenim bodom pošto je na "Marakani" remizirala sa Seltikom (1:1).

Bh. reprezentativac Kerim Alajbegović odigrao je 65 minuta za Salcburg te je bio ubjedljivo najbolje ocijenjeni igrač u svome timu.

Pogledajte 01:25 Gol Porta za pobedu Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

Najviše golova bilo je u Švajcarskoj gdje je Panatinaikos deklasirao Jang Bojs (4:1). Meč je bio gotov već poslije 19 minuta kada je na semaforu stajalo 3:0 za grčki tim. Filip Mladenović odigrao je cijeli meč, dok je Filip Đuričić presjedio duel na klupi. Armin Gigović odigrao je 67 minuta za švajcarski tim.

Aston Vila je kod kuće uspjela da slomi otpor Bolonje (1:0). Gol je dao Džon Mekgin, a penal je promašio Oli Votkins, tačnije golman Lukaš Skorupski je odbranio njegov šut koji je išao po sredini gola.

Aleksandar Pešić, bivši napadač Zvezde, donio je bod Ferencvarošu. Bio je mađarski tim na ivici poraza, Plzen je vodio sa 1:0, a onda je Pešić pogodio u 94. minutu. U igru je ušao u 84. i pokazao je da je pravi "džoker". Uz to treba napomenuti i da je domaći tim igrao sa desetoricom od 38. minuta pošto je Kebralis Makreckis dobio drugi žuti karton. Doduše, žuti karton dobio je i Pešić zbog proslave pogotka. Amar Memić odigrao je svih 90 minuta u dresu Plzena.

Dodajmo da je Štutgart savladao Seltu Vigo, a lošu noć imao je Ermedin Demirović koji je počeo utakmicu sa kapitenskom trakom na ruci, ali je samo uspio da zaradi žuti karton i dobije najgoru ocjenu u svojoj ekipi.

