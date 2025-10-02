logo
NEVJEROVATNO! Roma tri puta izvodila isti penal, golman Lila zaustavio sve pokušaje!

NEVJEROVATNO! Roma tri puta izvodila isti penal, golman Lila zaustavio sve pokušaje!

Autor Haris Krhalić
0

Berke Ozer postao heroj Lila u pobjedi protiv Rome (1:0) u Ligi Evrope. Nevjerovatni golman odbranio je čak tri puta penal zaredom – dva puta Artemu Dovbiku i jednom Matijasu Suleu.

dovbik ozer roma lil penal Izvor: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

Lill je u drugom kolu Lige Evrope priredio iznenađenje savladavši Romu u gostima sa minimalnih 1:0.

Junak francuske ekipe bio je golman Berke Ozer, pojačanje koje je stiglo ovog ljeta. On je svojim intervencijama postao apsolutni heroj utakmice.

U 83. minutu domaći su dobili jedanaesterac. Odgovornost je preuzeo Artem Dovbik, ali je Ozer pročitao njegov udarac i odbranio. Slavlje igrača Lila ubrzo je prekinuto – VAR soba je signalizirala da je penal potrebno ponoviti zbog preranog ulaska gostujućih fudbalera u šesnaesterac.

Dovbik je ponovo šutirao, a Ozer ga još jednom zaustavio. Međutim, uslijedio je novi šok – sudija je ponovo naložio izvođenje penala. Treći put loptu je uzeo Matijas Sule, ali je nevjerovatni Ozer i njega nadmudrio, upisavši treću odbranu zaredom.

Pogledajte ovu situaciju:

Roma awarded penalty. The Penalty had to be retaken twice. Lille goalkeeper Berke Özer saved all 3 attempts
byu/RidgeRunner99 insoccer

Tagovi

fudbal Roma Lil Liga Evrope Artem Dovbik

