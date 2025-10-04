"Poklonjeni golovi" i tri penala na Čairu: Šta se ovo desilo na meču Radničkog i Radnika?

Pogledajte bizarne golove sa meča Radničkog iz Niša i Radnika iz Surdulice na Čairu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Radnički iz Niša pobedio je Radnik iz Surdulice 4:2 (3:1) na "otvaranju" 11. kola Superlige, a zaista smo svašta vidjeli prethodne večeri na "Čairu". Tri penala, crveni karton i dva vrlo bizarna gola obilježila su duel klubova sa juga Srbije, a ako ništa publika nije bez utisaka otišla sa stadiona.

Radnički je do 33. minuta već vodio 3:0 uz dva gola Bosića iz jedanaesterca, dok je Spasić pogodio poslije nevjerovatnog kiksa golmana Ranđelovića - koji mu je dodao loptu u noge.

Poslije toga je Činedu (Radnik) dobio crveni karton u 37. minutu, da bi već pet minuta kasnije Pejović smanjio rezultat na 3:1 i s tim rezultatom otišlo se na pauzu. U nastavku još dva gola, prvo je štoper Stojanović dodao loptu Spasiću u 48. koji je tako došao do svog drugog "poklon gola", da bi Bogdanović iz Radnika u 69. postavio konačan rezultat iz penala.

Uostalom, najbolje je da pogledate najzanimljivije detalje sa utakmice:

Radnički - Radnik 4:2 Izvor: YouTube/Mozzart Bet Super liga

