Roma na vrhu Serije A, Fiorentina tone - šesti uzastopni meč bez pobjede!

Ekipa Đan Pjera Gasperinija biće na vrhu Serije A dok, u najgorem slučaju, svoj meč ne završe Juventus i Milan. Tim Stefana Piolija je i nakon šest kola bez pobjede i nalazi se odmah iznad zone ispadanja.

Izvor: Fabio Fagiolini/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Roma je na vrhu Serije A nakon nepotpunih šest kola.

Ekipa kojom od početka sezone komanduje Đan Pjero Gasperini uspješno je prebrodila gostovanje u Firenci i rezultatom 2:1 stigla do tri boda u duelu sa "ljubičastima".

I dok se "vučica" šepuri na prvom mjestu italijanskog prvenstva, Fiorentina tone. Pod komandom Stefana Piolija, koji je prije starta takmičarske godine preuzeo brigu o ekipi, tim sa stadiona "Artemio Franki" nije ostvario nijednu pobjedu. Fiorentina uz tri remija ima i isto toliko poraza, pa je u ovom trenutku tek 17. na tabeli.

Ponadali su se domaći navijači da bi neslavan niz konačno mogao da bude prekinut nakon što je Mojze Kin u 14. minutu doveo svoj tim do prednosti. Vrlo brzo je, međutim, euforija splasnula jer su Rimljani do odlaska na odmor preokrenuli rezultat.

Samo osam minuta je bilo potrebno gostima da izjednače, a onda isto toliko i da steknu kapital. Strijelac pogotka za 1:1 bio je Matijas Sule, nakon čije je asistencije Brajan Kristante poentirao za preokret i, pokazalo se na kraju, ovjeru pobjede.

Roma je u ovom trenutku prvoplasirana sa 15 bodova iz šest mečeva. Toliko bi mogao da ima i Napoli, u slučaju da na "Maradoni" savlada davljenika Đenovu, i Milan, ukoliko u derbiju kola trijumfuje nad Juventusom u Torinu.







