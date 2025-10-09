logo
FIFA kaznila FS BiH zbog ponašanja navijača: Bacanje predmeta, rasizam i diskriminacija, pirotehnika...

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Pred ključni meč Bosne i Hercegovine na Kipru u kvalifikacijama za Mundijal 2026 u Meksiku, SAD i Kanadi, stigla je "čestitka" Fudbalskom savezu BiH iz Niona zbog ponašanja bh. navijača.

FIFA kaznila FS BiH zbog ponašanja navijača Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) je u četvrtak potvrdila kaznu za Fudbalski savez Bosne i Hercegovine (FS BiH) u iznosu od 54.500 švajcarskih franaka (oko 115.000 KM) zbog propusta na prethodnim utakmicama kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Kazna je izrečena nakon incidenata na gostovanju u San Marinu i domaćoj utakmici protiv Austrije u Zenici.

Za susret sa San Marinom, koju je BiH pobijedila sa 0:6, FS BiH mora platiti 34.500 franaka (72.000 KM) zbog ponašanja navijača - sporno je bilo bacanje predmeta, upotreba gesti, uvredljivih riječi, parola i drugih sredstava za prenošenje poruka, što je dovelo do prekida igre.

U utakmici protiv Austrije (poraz 1:2 na "Bilinom polju"), kazna od 20.000 franaka (42.000 KM) odnosi se na optužbe za rasizam i diskriminaciju, upotrebu pirotehnike, probleme s redom i sigurnošću, te ponovljeno korištenje gesti i parola.

FIFA je dodatno obavezala Savez da implementira detaljan plan prevencije takvih incidenata u budućnosti, uključujući edukacije navijača i pojačane mjere sigurnosti na stadionima.

Kazne su stigle u najgorem mogućem trenutku, jer "zmajevi" večeras od 20.45 sati u Nikoziji igraju protiv Kipra, gdje bi pobjeda sačuvala šanse za prvo mjesto i direktan plasman na Mundijal.

(MONDO)

Tagovi

zmajevi FS BiH fudbal

