Nakon dva promašena penala Artem Dovbik otvorio dušu: Iskreno, jedino se kajem što nisam šutirao i treći

Napadač Rome komentarisao nevjerovatnu situaciju u kojoj njegov tim u tri navrata nije uspio da jedanaesterac pretvori u gol.

Izvor: Insidefoto / ddp USA / Profimedia

Napadač Rome Artem Dovbik iznio je iznenađujuće priznanje o jedinoj stvari zbog koje se kaje nakon što je promašio dva penala u porazu Rome od Lila u Ligi Evrope.

Neobičan meč odigran je prije nedjelju dana na stadionu "Olimpiko", a izazvao je veliko razočaranje među igračima i navijačima "vučice". Rimljani su imali priliku da izjednače u posljednjih deset minuta kada je Mandi igrao rukom, nakon čega je dosuđen kazneni udarac za italijanski tim.

Međutim, Dovbik je dva puta šutirao penal, a oba puta ga je odbranio golman Berke Ozer - i oba puta je izvođenje ponovljeno zbog preranog ulaska igrača u kazneni prostor. Treći put Roma je promijenila izvođača i loptu je preuzeo Matijas Sule, ali ni on nije uspio da savlada Ozera.

Kajanje nije ono što su očekivali u Romi

Izvor: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

"To je bio zaista neprijatan trenutak u mojoj karijeri, prvi takav na ovom nivou", rekao je Dovbik novinarima tokom reprezentativne pauze sa selekcijom Ukrajinom. "Tim mi je pružio podršku i dan poslije nismo pričali o tome što nismo uspjeli da iskoristimo tri penala, već smo analizirali tok utakmice u cjelini. To je bio težak meč i nismo igrali na nivou koji se od nas očekuje."

Na pitanje da li se zbog nečega posebno kaje, Dovbik je dao pomalo neočekivan odgovor:

"Analizirao sam te penale i jedino zbog čega se kajem jeste to što nisam izveo i treći penal, iskreno. To mi je jedina prava žal", poručio je korpulentni Ukrajinac.

Napadači Rome muče se da postignu golove na početku sezone u svim takmičenjima, ali ih je čvrsta odbrana zadržala na vrhu tabele Serije A zajedno s Napolijem.