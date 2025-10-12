logo
UEFA sprema revoluciju: Kvalifikacije za Svjetsko i Evropsko prvenstvo idu u istoriju

UEFA sprema revoluciju: Kvalifikacije za Svjetsko i Evropsko prvenstvo idu u istoriju

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Kvalifikacije za Svjetsko i Evropsko prvenstvo kakve znamo, odlaze u istoriju.

Kvalifikacije za Svjetsko i Evropsko prvenstvo kakve znamo, odlaze u istoriju.

Sprema se fudbalska revolucija. Kako eksluzivno piše "The Times", UEFA razmatra da promijeni format kvalifikacija za Svjetsko i Evropsko prvenstvo. Glavni razlog je sve manje interesovanje navijača i plan je ligaški format, po ugledu na Ligu šampiona. To bi doprinijelo na atraktivnosti i većoj kompetitivnosti, a ljubitelji fudbala bi imali priliku da češće gledaju sudar velesila sa manjim nacijama.

Kako se navodi, Evropska kuća fudbala će sprovesti veliko istraživanje trenutnog modela međunarodnih kvalifikacija. Novi format Lige šampiona je uveden prošle sezone i ispostavio se kao dobar potez i mogao bi da posluži kao inspiracija za nove promjene. Takođe, Liga nacija bi mogla da bude jedan od puteva ka plasmanu na najveća međunarodna takmičenja, što je već slučaj u ženskom fudbalu. Čelnici 55 evropskih Saveza su se već sastali u Malagi kako bi govorili o potencijalnim promenama i detaljno su analizirali argumente za i protiv.

Šta su ključni problemi?

 U kvalifikacijama za najveća takmičenja fudbalske selekcije su svrstane u manje grupe gdje se igraju po dva meča, istraživanja kažu da gledanost godinama unazad opada, dok je Liga nacija dobila na popularnosti. Takođe, opalo je interesovanje televizijskih emitera, što je dodatni problem. UEFA želi da da poveća zarade i učini da reprezentativni fudbal navijači i čitava fudbalska javnost počnu da doživljavaju u novom svjetlu, a ne kao nepoželjne smetnje usred napornih sezona.

Naravno, nemoguće je slijepo preslikati model iz klupskog fudbala u reprezentativni, pa će biti zanimljivo vidjeti koje će biti idealno rješenje.

Kako bi izgledale kvalifikacije?

U zavisnosti od toga da li će se novi format oslanjati na Ligu nacija, Ligu šampiona ili će biti neko treće rješenje, definitivno je plan veća kompetitivnost i atraktivnost kvalifikacija. Ukoliko bi se primijenio model Lige šampiona, to bi značilo da bismo češče gledali sudare velesile, ali bi bilo i okršaja sa slabijim rivalima.

Ako uzmemo u obzir da se na Svjetsko prvenstvo plasira 16 evropskih država, 12 bi moglo da obezbijedi direktan plasman, dok bi se ostala četiri mesta popunila kroz baraž. Sve u svemu, čekaju nas tektonske promjene u svjetskom fudbalu.










 (MONDO)

