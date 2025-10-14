MONDO: Igor Janković blizu klupe Veleža

Doskorašnji trener Slobode Igor Janković nakon reprezentativne pauze bi se trebao vratiti u Premijer ligu Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Velež je u pregovorima sa Igorom Jankovićem, potvrđeno je našem portalu iz izvora bliskog mostarskom klubu.

Ukoliko se pregovori završe uspješno, doskorašnji trener tuzlanske Slobode naslijediće Gorana Sablića, koji je napustio mostarski klub nakon poraza u derbiju sa Zrinjskim.

"Rođene" je poslije privremeno preuzeo Ibro Rahimić, klupski funkcioner, koji je prekinuo crnu seriju pobjedom nad dobojskom Slogom (2:0) ali očigledno su čelnici Veleža odlučili da pronađu novog šefa struke.

Janković je po svemu sudeći novi strateg Mostaraca, koji u narednom kolu Premijer lige BiH dolaze u goste banjalučkom Borcu.

Crveno-plave je Janković vodio s klupe u trenerskoj karijeri, a radio je još i u prijedorskom Rudaru, Kozari iz Gradiške, a bio je i selektor mlade reprezentacije BiH.

(MONDO)