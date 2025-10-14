logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

MONDO: Igor Janković blizu klupe Veleža

MONDO: Igor Janković blizu klupe Veleža

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Doskorašnji trener Slobode Igor Janković nakon reprezentativne pauze bi se trebao vratiti u Premijer ligu Bosne i Hercegovine.

MONDO: Igor Janković blizu klupe FK Velež Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Velež je u pregovorima sa Igorom Jankovićem, potvrđeno je našem portalu iz izvora bliskog mostarskom klubu.

Ukoliko se pregovori završe uspješno, doskorašnji trener tuzlanske Slobode naslijediće Gorana Sablića, koji je napustio mostarski klub nakon poraza u derbiju sa Zrinjskim.

"Rođene" je poslije privremeno preuzeo Ibro Rahimić, klupski funkcioner, koji je prekinuo crnu seriju pobjedom nad dobojskom Slogom (2:0) ali očigledno su čelnici Veleža odlučili da pronađu novog šefa struke.

Janković je po svemu sudeći novi strateg Mostaraca, koji u narednom kolu Premijer lige BiH dolaze u goste banjalučkom Borcu.

Crveno-plave je Janković vodio s klupe u trenerskoj karijeri, a radio je još i u prijedorskom Rudaru, Kozari iz Gradiške, a bio je i selektor mlade reprezentacije BiH.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Igor Janković fudbal FK Velež

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC