UEFA mijenja kvalifikacije za EURO?

Evropska kuća fudbala je odlučila da promijeni sistem kvalifikacija i to znači da ovaj trenutni odlazi u prošlost.

UEFA planira da mijenja sistem kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, a po kome će nestati tradicionalne kvalifikacione grupe. Iako je i ovakav sistem često predstavljao problem, utisak je da ono što slijedi može da bude i "opasnije".

Za sada postoje signali iz Niona da će se umjesto dosadašnjih 12 kvalifikacionih grupa (sa četiri ili pet učesnika) svi biti smješteni u dvije velike grupe. Sve bi zaličilo na "švajcarski model" koji se već drugu sezonu zaredom primjenjuje u klupskim takmičenjima UEFA i koji je - bar tako kažu visokopozicionirani čelnici - pokazao mnogo toga dobrog.

"Ranije smo i u Ligi šampiona znali čim počne grupna faza ko će da prođe dalje. Sada imamo neizvjesnost do posljednjeg kola...", rekao je predsjednik UEFA Aleksander Čeferin i naglasio da su pregovori u toku:

"Sigurno je da će promjena biti. Ljudi stalno traže nešto novo, a kada kreneš u proces promjena, odmah svi viču ne, ne. Nama hrabrosti ne fali, razgovaraćemo sa svima, svi će biti uključeni. Neće se mijenjati format Evropskog prvenstva, ali vjerovatno hoće kvalifikacija. Neće biti više utakmica, samo će biti neizvjesnije".

Dakle, ideja je da kvalifikacije budu neizvjesnije i gledanije, nego što je to danas slučaj, a još je neizvjesno da li će to važiti za naredne kvalifikacije ili će se na taj sistem sačekati za 2032. godinu.