Radnički iz Kragujevca opet ostao bez trenera

Aleksandar Luković podnio je ostavku na funkciju glavnog trenera Radničkog iz Kragujevca.

Radnički 1923 iz Kragujevca ostao je bez trenera, saopštio je klub. Aleksandar Luković podnio je ostavku na funkciju glavnog trenera, nakon što je gotovo na početku sezone preuzeo ekipu od Feđe Dudića. Ekipa iz Kragujevca na društvenim mrežama poželjela je sreću, sad već, bivšem treneru.

"Radnički 1923 Kragujevac obavještava javnost da je šef stručnog štaba našeg kluba Aleksandar Luković podnio ostavku na tu funkciju. Radnički 1923 Kragujevac mu se zahvaljuje na vremenu i zalaganju koje je proveo u našem klubu i želi mu sve najbolje u daljem toku karijere", navodi se u objavi kluba.

Luković je u Radnički stigao nakon ne tako sjajnog izdanja Radničkog u kvalifikacijama za evropsku scenu, vrlo brzo nakon ispadanja Feđa Dudić je podnio ostavku, a tim iz Kragujevca pronašao zamjenu u bivšem fudbaleru Crvene zvezde. Bio je to prvi samostalni klupski angažman, a prethodno je radio u mlađim selekcijama nacionalnog tima.

Poslije nešto više od dva mjeseca Luković je riješio da napusti tim, a dosada Radnički ne stoji najsjajnije na tabeli. Poslije 12 mečeva, ovaj tim ima tri pobjede, četiri remija i pet poraza. U posljednjih četiri susreta ovaj tim je upisao tri vezana poraza (protiv Crvene zvezde, OFK Beograda i Vojvodine), a prije toga odigrao je neriješeno protiv Novog Pazara (1:1).

