"Vas 50.000 mi viče da sam cigan jer sam s Balkana": Zlatan pogledao voditeljku u oči i održao joj lekciju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Zlatan Ibrahimović ispričao je voditeljki Silviji Tofanin kako se suočavao sa rasizmom u njenoj Italiji samo zbog svog porijekla. I pored svega što je uradio, nisu mogli da mu oproste što je s Balkana.

Zlatan Ibrahimović o rasizmu u Italiji Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot

Zlatan Ibrahimović je rođen u Švedskoj, igrao je za Švedsku, kaže da se osjeća kao Šveđanin, međutim ima u njemu "nešto" balkansko što je napravilo razliku - da bude jedan od najboljih fudbalera 21. vijeka. Često je Ibrahimović isticao da ga je baš porijeklo, uz koje je išla i nemaština, formiralo kao ličnost i to mu neki nisu nikada oprostili, pa su pokušavali na taj način da ga uvrijede.

"Cigane, cigane, cigane...", skandirali su mu gotovo u svakoj zemlji u kojoj je igrao, a najviše u Italiji gdje je igrao za čak tri kluba, ona najveća. Malo je onih koji mogu da se pohvale da su nosili dres Juventusa, Intera i Milana, još manje onih koji su ostavili trag u njima, međutim ni popularnost nije mogla da zaustavi rasističke povike s tribina.

Najgori od svih bili su navijači Rome koji su mu čitav meč na stadionu "Olimpiko" 2021. godine skandirali ove pogrdne riječi, a sada je Zlatan Ibrahimović u italijanskoj emisiji "This is Me" objasnio voditeljki Silviji Tofanin šta misli o njenim zemljacima.

"Sjećam se tog dana, 50.000 ljudi je vikalo: ‘Zlatane, cigane!’ i to poslije mog gola. Pretvarao sam se da ne čujem, jer sam htio još više, jer su me na taj način motivisali. Kada sam bio na terenu i kada je mržnja bila usmjerena prema meni, igrao sam još jače, jer mi je bila potrebna motivacija", ispričao je Zlatan Ibrahimović bez dlake na jeziku.

"Onda, kada je publika počela to da radi, pomislio sam: ‘Glasnije, glasnije, glasnije.’ A onda me je sudija opomenuo, dao mi karton, što zaista ne razumijem", prisjetio se Ibrahimović koji je ponosan na svoje porijeklo.

Interesantno je da je Ibrahimoviću to bio 150. gol koji je postigao u Seriji A, ukupno 400. u karijeri, a kada je u 25. minutu meča savladao golmana Rome krenuli su povici zbog kojih mu se "okrenuo želudac". Odmah se okrenuo ka navijačima i tražio od njih da budu još glasniji, znajući da će Serija A - koja inače često propušta ovakve stvari kao "normalne" - morati ipak da ih kazni jer se radi o njemu.

Na kraju, Roma je kažnjena novčano i zatvaranjem dijela stadiona na kome su najvatreniji navijači ("Curva Sud"), poslije čega je stiglo i saopštenje kluba da će se boriti protiv diskriminacije.

Zlatan je prošao pakao da dođe do vrha

Iako je danas jedan od najbogatijih fudbalera svijeta, Zlatan Ibrahimović pamti i teške dane i ne dozvoljava da zaboravi djetinjstvo u porodici imigranata iz Jugoslavije. Majka Jurka radila je kao čistačica, otac Šefik je pjevač narodne muzike koji je volio da popije, a odrastao je bez mnogo novca, u sirotinjskom dijelu Malmea - Rozengordu.

"Radio sam, žrtvovao se, išao protiv svih. Morao sam da budem jači od drugih da bih se dokazao i dobio priliku da uspijem", kazao je Zlatan voditeljki Silviji koja je intervjuisala i njegovog prijatelja Sinišu Mihajlovića.

"Danas mogu da kažem da sam otvorio vrata drugoj generaciji u Švedskoj", naglasio je Ibrahimović.

"Sinovi misle da su jači od mene"

U istom intervjuu, Zlatan Ibrahimović se osvrnuo na svoje sinove Maksimilijana i Vinsenta koji igraju za mladi tim Milana, ali još nisu dovoljno stasali za seniorski fudbal.

"Oni misle da su već jači od mene, ha-ha...", rekao je Zlatan Ibrahimović: "To im pomaže, ali s mojim egom - nemoguće je. Ono što je svakako najvažnije je da su njih dvojica dobro", dodao je slavni napadač dodajući da od svih klubova za koje je igrao tek Milan može da nazove "drugom kućom".

"Kada sam se vratio u Milan, igrao sam sa 20 godina mlađim fudbalerima. Moj oproštaj je bio emotivan, nisam htio ni planirao da sve to bude tako realno", naglasio je Ibrahimović koji je danas savjetnik u kompaniji "Red Bird" koja kontroliše Milan.

Zbog načina kako je upravljao prije ovog ljeta, navijači su ga čak i tjerali, ali sada je situacija opet povoljna...

