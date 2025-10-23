Partizan kaznio trojicu fudbalera zbog ponašanja

Tri fudbalera Partizana bez 1.000 evra zbog ponašanja na meču protiv TSC.
Fudbalski klub Partizan nije zadovoljan zbog ponašanja svojih igrača na posljednjem prvenstvenom meču, što je u prvi plan istakao i trener Srđan Blagojević, a ta situacija riješiće se kaznama! Šefu stručnog štaba zasmetala je sebičnost fudbalera u posljednjoj fazi napada, zbog koje Partizan nije postigao više golova protiv TSC-a u Bačkoj Topoli.
Zbog toga će trojica fudbalera biti novčano kažnjeni. Po 1.000 evra od naredne plate u klupsku kasu će morati da vrate Bogdan Kostić, Andrej Kostić i Demba Sek. Njima trojici zamjera se neprofesionalan pristup, gestikulacija i komentari tokom meča, ali i ponašanje nakon utakmice.
Jasno da su ove kazne simbolične i da neće previše uticati na finansije trojice ofanzviaca, ali su jasan pokazatelj kako bi mladi fudbaleri u dresu Partizana trebalo da se ponašaju. Trener Srđan Blagojević i klupski čelnici kojima se nije svidjelo ono što su vidjeli insistiraće i u narednom periodu na tome da igrači drže visok nivo ponašanja u crno-bijelom dresu.
Podsjećamo, Partizan je pobijedio TSC u Bačkoj Topoli, a jedini gol na meču postigao je vezni fudbaler Janis Karabeljov nakon izuzetno dobro uigrane akcije poslije kornera. Sa tri boda osvojena na tom meču Partizan je nastavio potjeru za Zvezdom - lider Superlige ima dva boda više i jedan odigran meč manje.
