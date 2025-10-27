Bivši fudbaler Borca blista i u košarci – za 24 sata od fudbalskog derbija do istorijske pobjede OKK Sana

Demir Jakupović, bivši fudbaler Borca, imao je sportski vikend za pamćenje – u subotu je igrao derbi sa Podgrmečom, a dan kasnije predvodio OKK Sanu do istorijske pobjede u povratku seniorske košarke u Sanski Most.

Izvor: PROMO/NK Podgrmeč

Ljubiteljima fudbala u Bosni i Hercegovini ime Demira Jakupovića sigurno nije nepoznato. Riječ je o brzom krilnom napadaču koji je prve fudbalske korake napravio u Podgrmeču iz Sanskog Mosta, a potom nastupao za više domaćih klubova, među kojima su Borac Banjaluka, Rudar Prijedor, Igman i Jajce.

Tokom karijere nosio je dres čak četiri premijerligaša, a javnost je svojevremeno potresla vijest da je zbog srčanih problema, otkrivenih prilikom planiranog transfera u podgoričku Budućnost, bio primoran da prekine karijeru.

Ipak, Jakupović se nije predao –ponovo je obukao dres Podgrmeča i vratio se na teren, a uz to je započeo i jedno novo sportsko poglavlje, okušavši se u košarci. O tome je prošle godine govorio za Mondo, a sada je dočekao priliku da odigra i zvaničnu utakmicu za OKK Sana iz Sanskog Mosta.

Samo dan ranije, Jakupović je odigrao gradski derbi svoga Podgrmeča sa Rudarom iz Kamengrada u okviru Druge lige FBiH – Zapad. Na fudbalskom terenu nije stigao do pobjede, s obzirom da je meč završen rezultatom 1:1, ali je zato bio uspješniji na parketu.

Seniroska košarka se nakon 15 godina ponovo vratila u Sanski Most, a OKK Sana je u prvom kolu A2 lige grupa Sjever u krajiškom derbiju protiv Bratstva iz Bosanske Krupe slavila sa 85:62. Jedan od ključnih košarkaša u ovoj pobjedi pred domaćom publikom bio je upravo Jakupović sa 18 poena, tri skoka i jednom asistencijom. Pored njega, briljirao je Anel Čaušević sa čak 35 poena, devet skokova i tri asistencije.

Pored Sane i Bratstva, u A2 ligi grupa Sjever takmiče se još i KK Usora, OKK Sloboda 2, KK Željo (Bihać), KK Iskra (Bugojno), KK Bihać, KK Gradačac, KK Brčko i KK Gračanica.