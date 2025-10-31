Trener uveo u igru vlasnika fudbalskog kluba (61)

Aurelijen Giša je vlasnik kluba iz Rumunije koji je sam sebe uveo u igru u rumunskom kupu i tako upisao zvaničan nastup.

Nevjerovatne scene stižu sa fudbalskog terena u Rumuniji gdje je vlasnik kluba ušao u igru. I to na zvaničnoj utakmici u rumunskom klupu. U pitanju je Aurelijen Giša (61), prvi čovjek kluba koji se zove Sanatatea Kluž i koji je osnovan 1986. godine.

U pitanju je trećeligaški klub koji je u Kupu igrao i izgubio od Univ Krajove sa 4:1. Zanimljivo je da je jedini gol za domaći tim postigao bivši igrač niškog Radničkog Nikola Stevanović. A, Giša je u igru ušao u 89. minutu.

61 year old owner of a 3rd tier Romanian club brought himself on in the 89th min of a Cup match!

"Trenirao sam sa momcima dva puta nedjeljno, u tome je tajna. Ne radim ništa posebno, samo treniram i bavim se sportom na nedjeljnom nivou", rekao je Giša u intervjuu poslije meča. Inače, on ima 61 godinu.

Njega je u igru uveo trener Vasil Mirijuča koji je po struci inače veterinar.

"Rekao sam mu da ću ga konačno uvesti u igru", ispričao je Mirijuča.

