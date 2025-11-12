Hrvati zatražili od UEFA: Meč sa omladincima Srbije bez publike u Karlovcu

Omladinska reprezentacija Srbije igraće meč protiv Hrvatske u Karlovcu bez publike, zbog situacije u toj zemlji.

Fudbalska reprezentacija Srbije do 19 godina igra prvi krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo na turniru u Hrvatskoj, gdje je posljednjih dana veoma nemirno. Brojni incident širom zemlje upereni protiv srpske kulture, srpske nacionalne manjine ili gostiju iz Srbije uticali su i na odluke o fudbalskoj utakmici koju će odigrati omladinci Hrvatske i Srbije.

Uzevši u obzir sve događaje koji su se desili u Hrvatskoj, MUP, HNS i UEFA usaglasili su se da se zbog visokog stepena rizika utakmica Hrvatska - Srbija igra bez gledalaca. To je naravno presedan u takmičenjima mladih kategorija, ali i nužna mjera bezbjednosti. Hrvatski nogometni savez je domaćin turnira i ne smije sebi da dozvoli bilo kakav propust.

Dodatne tenzije pred ovaj meč mogao bi da stvori datum odigravanja! Utakmica Hrvatska - Srbija igraće se na državni praznik u Hrvatskoj, na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Zbog toga je logično da se meč na stadionu u Karlovcu igra bez prisustva publike, iako tako nešto do sada nismo viđali na mečevima mlađih kategorija.

Takmičenje počinje utakmicama Gruzija - Hrvatska i Srbija - Gibraltar u srijedu, nastavlja se drugim kolom u subotu kada će igrati Srbija - Gruzija i Hrvatska - Gibraltar, a završava se 18. novembra. Tada će na programu biti meč Gruzije i Gibraltara, ali i daleko najvažnija utakmica u ovoj fazi takmičenja jer se očekuje da Hrvatska i Srbija igraju za prvo mjesto u grupi. Inače, dvije prvoplasirane reprezentacije iz ove skupine plasiraće se u Elitnu rundu kvalifikacija.

