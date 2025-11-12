Selektor Engleske Tomas Tuhel biranim riječima govorio o Srbiji i Veljku Paunoviću.

Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije će u četvrtak (20:45) pokušati da napravi senzaciju na Vembliju i tako ostane u trci za drugo mjesto, odnosno baraž koji može da je odvede na Mundijal. Protivnik je Engleska, koju fenomenalno vodi Tomas Tuhel - imaju sve pobjede u dosadašnjem toku kvalifikacija, još nisu primili gol, a u Beogradu su nas ubjedljivo savladali (5:0).

Međutim, promijenile su se okolnosti od tada. Srbija bi u Londonu trebalo da bude drugačija, jer je drugačiji selektor koji vodi "orlove" Veljko Paunović se vratio reprezentativnom fudbalu 10 godina nakon osvajanja Svetskog prvenstva sa ekipom Srbije do 20 godina, a Tuhel se malo i uplašio te promjene!

"Susrešćemo se sa veoma patriotskom reprezentacijom Srbije i njenim selektorom. Selektorom koji je navikao na turnirski fudbal i klupski fudbal. Po tome kako priča, oni su na visokom nivou. I ne treba da onih 5:0 tumačimo kao laku utakmicu. Podsjetićemo igrače na veliki trud koji su uložili da ostvare taj rezultat. Za njih je ovo suštinski finale, pa ćemo vidjeti njihovu najbolju stranu", rekao je Tomas Tuhel na konferenciji pred meč.

Vidi opis Tomas Tuhel najavio debi Veljka Paunovića: "Za Srbiju je ovo finale" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Debitantski meč Paunovića na klupi Srbije biće veliko iznenađenje za Tuhela. Njemački trener na klupi Engleske ne zna šta da očekuje - ni što se tiče formacije, ni što se tiče izbora igrača za određena mjesta u timu.

"Ovo sutra će biti test naše fleksibilnosti i komunikacije, jer ne možemo zaista da predvidimo odakle će doći problem u smislu napadačke strukture protivnika. Veliki će fokus biti na tome, koliko brzo ćemo da se prilagodimo, koliko ćemo truda da uložimo kako bi trčanjem sami sebi pomogli. Sljedeći korak je da pripremimo glavu. Jesmo se već kvalifikovali, ali to ne bi trebalo da bude važo, jer igramo za naše standarde", rekao je Nijemac.

Nastavak konferencije za medije posvetio je kadrovskoj situaciji u svom timu. Ispričao je kako niko nije tražio izuzeće zato što mečevi nemaju takmičarski značaj, govorio je o Filu Fodenu, Džudu Belingemu i Markusu Rašfordu i istakao da nema ideju kako će izgledati spisak za Svjetsko prvenstvo koje se igra 2026. godine.

Bonus video:

Pogledajte 03:58 Veljko Paunović o kodeksu reprezentacije Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)